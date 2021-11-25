5. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl Çekmeköy Belediyesi tarafından "Genç ve Gelecek" temasıyla 5.'si düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın finali gala ile yapıldı.

Gençleri kültür sanat alanında da desteklemek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri, gençlerin gözünden anlamak için düzenlen kısa film yarışmasına bu yıl 38 belgesel, 8 animasyon ve 137 kısa film olmak üzere toplam 183 film başvurdu, 22'si finale kaldı.

Galada, ilk üçe giren filmlerin yanı sıra en iyi belgesel ve en iyi animasyon filmlerine de ödül verildi.

Dereceye giren yapımlara toplam 85 bin lira ödül verilen yarışmada birinciliği "Vesikalık" filmiyle Ali Rıza Erdemir, ikinciliği "Servis" filmiyle Ramazan Kılıç, üçüncülüğü "Bin bir Gece" filmiyle Mahsum Taşkın kazandı.

"En İyi Animasyon" ödülünü "Son" filmiyle Orhan Mut Gökçek alırken, "En İyi Belgesel" ödülüne "Bulak" filmiyle Evrim İnci değer görüldü. Mansiyon ödüllerini ise "Çocuklar Aşkına" filmiyle Ahmet Mücahid Aydoğan ve "Oyun" filmiyle Önder Mekin aldı.

Galada konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu sene 5.'sini yaptığımız kısa film yarışmasının teması genç ve gelecek. Daha önce dört dalda yapmıştık. Çekmeköy'ün sembolü oldu bu yarışma. Bu sene yarışmaya belgesel ve animasyonu da ilave ettik." dedi.

Jüri üyesi, sinema yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven de dünyanın en büyük fikirlerinin kısa filmlerden çıktığını ifade ederek, "Çünkü onların imkanları dardır. Dolayısıyla kısa filmcilerin takdir edilmesi ve ödüllendirilmeleri gerekiyor. Çekmeköy Belediyesi bu anlamda gerçekten büyük organizasyonlar düzenliyor. Daha da önemlisi ise bunu her yıl yapıp daha da kurumsallaştırıyor. Ben de bir sinemasever olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dünya çapında bir kısa film yarışması olma yolunda ilerliyor. Böyle bir yarışmaya ülkemizin de çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Sinema oyuncusu Yeşim Dalgıçer, "Çok güzel filmler yer almış yarışmada. Oylama yaparken bir hayli zorlandım. Umarım birincilik hak edene gider. Kalabalık bir jüri kadrosu var. Umarım hepimiz aynı fikirde buluşmuşuzdur." dedi.

Sinema oyuncusu Taner Rumeli, "Çok güzel filmler izledik. Burada seçimi yapan ve filmleri hazırlayan herkesin emeğine sağlık. Genç arkadaşların çektiği filmler yoğunlukta. Onların böyle güzel hikayeleri profesyonelce anlatmaları etkileyici bir şey." ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat ise "Çok mutluyum çok harika filmler izledim. Kısa filmlere çok değer veriyorum. Ülke sineması için çok önemli. Gençlerin kısa film çekmesini destekliyorum. Ben de oyuncu olarak oynamaktan keyif alıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Galaya jüriden Aydın Sarman, Adnan Erdoğan, Erol Erdoğan, Ferhat Eşsiz ve Haydar Şişman da katıldı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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