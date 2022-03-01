5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı - Haberler

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5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene ekim ayında ilk bebeği Cem'i kucağına alan Aslışah Alkoçlar, spor ve düzenli beslenme ile kısa sürede eski formuna kavuştu. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Alkoçlar, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın veliahtı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu. Alkoçlar, geçtiğimiz ekim ayında da ilk bebeğini kucağına aldı.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Hamilelik döneminde sporunu ve düzenli beslenmeyi ihmal etmeyen Alkoçlar, kısa sürede eski formuna geri kavuştu. Günlük yaşantısını sık sık Instagram hesabından paylaşan Alkoçlar, son paylaşımında kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren 29 yaşındaki Alkoçlar, karın kaslarıyla adeta hava attı.

İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...

5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hamilelik, Instagram, Magazin, Haberler

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