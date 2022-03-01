5 ay önce doğum yapan Aslışah Alkoçlar, karın kaslarıyla şov yaptı

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın veliahtı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu. Alkoçlar, geçtiğimiz ekim ayında da ilk bebeğini kucağına aldı.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Hamilelik döneminde sporunu ve düzenli beslenmeyi ihmal etmeyen Alkoçlar, kısa sürede eski formuna geri kavuştu. Günlük yaşantısını sık sık Instagram hesabından paylaşan Alkoçlar, son paylaşımında kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren 29 yaşındaki Alkoçlar, karın kaslarıyla adeta hava attı.

İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...