46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı - Haberler Magazin
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46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Fantezi müziğin güçlü seslerinden olan Ebru Gündeş, paylaşımıyla adeta hayranlık uyandırdı. 46 yaşındaki şarkıcı makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

DOĞAL HALİ HAYRANLIK UYANDIRDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

O SES TÜRKİYE'NİN JÜRİSİNDE

Pandemi sürecinin ardından ara verdiği konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, şimdilerde "O Ses Türkiye" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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