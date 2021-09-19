46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Fantezi müziğin güçlü seslerinden olan Ebru Gündeş, paylaşımıyla adeta hayranlık uyandırdı. 46 yaşındaki şarkıcı makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.
46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
DOĞAL HALİ HAYRANLIK UYANDIRDI
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.
O SES TÜRKİYE'NİN JÜRİSİNDE
Pandemi sürecinin ardından ara verdiği konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, şimdilerde "O Ses Türkiye" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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