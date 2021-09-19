46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı

46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

DOĞAL HALİ HAYRANLIK UYANDIRDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.

O SES TÜRKİYE'NİN JÜRİSİNDE

Pandemi sürecinin ardından ara verdiği konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, şimdilerde "O Ses Türkiye" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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