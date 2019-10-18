459 kişilik salondaki tiyatroları izlemek için 45 bin kişi başvurdu

18.10.2019 21:23

ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesince bu yıl ilk kez düzenlenen ve yerli tiyatroların yanı sıra yabancı ekiplerinde yer aldığı Tiyatro Festivali, Arzu Tramvayı oyunuyla başladı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezindeki oyunları 459 kişilik salonda izlemek için yaklaşık 45 bin kişi başvurdu. Katılımın ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık" dedi.

Anadolu Üniversitesince yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerin olacağı 'Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali' bugün başladı. Tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında 9 Kasım'a kadar sürecek olan 'Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Arzu Tramvayı oyunuyla başlayan festivalin galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, trajediden komediye, dramdan müzikale kadar yaşamın her türlü rengini tiyatronun içinde barındığını söyledi. Geçen yılki devlet tiyatrolarında 2 milyon seyirciye ulaştıklarını ifade eden Yavuz, "Tiyatro asla ölmediği için değil, sürekli yeniden doğduğu için ölümsüzdür. Güzel sanatların tüm kollarını uyumlu bir biçimde birleştiren tek sanat dalı tiyatro, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanı insana anlatmaya devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kültür sanat hayatının seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı iş birliği faaliyetleri de artarak sürüyor" dedi.45 BİN İZLEYİCİ BAŞVURUDA BULUNDUAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da, festivalin ilk gününden itibaren çok yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Tiyatroyu izlemek isteyenlerin ücretsiz olan biletlere sahip olabilmek için internet sitesi üzerinden başvuru yaptığını kaydeden Çomaklı, 45 bin başvuruyu geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şu anda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Üç hafta boyunca bizleri yalnız bırakmayacak olan tiyatro seyircisine teşekkür ediyorum. Bilet alamayanlar için de bir şeyler düşüneceğiz. Muhtemelen farklı bir proje yapmamız gerekecek. Herkese iyi seyirler diliyorum."OYUNCULAR, FESTİVALİ ANLATTIFestivalin ilk gününde sahnelenen Arzu Tramvayı oyuncuları Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak ve İbrahim Selim oyun öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Onur Saylak, Eskişehir ve böyle bir organizasyon içinde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Festivale üçü yabancı pek çok oyun geliyor. İlk kez düzenlenen festivalde yer almak ve açılışını yapıyor olmak da çok mutluyuz" dedi.Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ise festivalde yer sıkıntısını hatırlatarak şunları söyledi: "Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Oyunumuz Arzu Tramvayı bu bizim üçüncü sezonumuz. Hepimiz çok severek oynuyoruz, hem de çok heyecanlıyız. Yer sıkıntısı nedeniyle sonraki aylarda yeniden buraya gelip oyunu oynamak istiyoruz"Zerrin Tekindor da öğrencilerin yer sıkıntısına ilişkin kendilerine sosyal medyadan ulaştıklarını anlatarak, "Eskişehir'e gelirken yol boyunca sosyal medyayı okuduk. Öğrencilerden yer sıkıntısıyla ilgili çokça yazı geldi. Hatta o kadar üzüldük ki aramızda ne yapabiliriz diye konuştuk. Bizimle çok ilgili değil, yer sıkıntısı ama ayarlayabilirsek yeniden gelmek isteriz. Oyunumuz çok güzel dolu dolu çok severek ve çok takdir toplayarak oynadık" diye konuştu.Oyuncu İbrahim Selim de ücretsiz oyun biletleri için büyük bir talep olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Oyunun üçüncü sezonu ancak daha 10 sene oynasak diyebileceğimiz kadar keyifle oynuyoruz bu oyunu. Yer sıkıntısı nedeniyle ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. 47 bin kişilik başvuru olduğunu öğrendik. İstanbul'da oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz" dedi.İLK GECENİN OYUNU ARZU TRAMVAYI

Galanın ardından Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu sahnelendi. Festivalde yerli tiyatro eğitmenlerinin yanı sıra Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçılar katılacak. Ayrıca Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerde yer alacak.

Kaynak: DHA