4 kulaklı ' Midas', sokak hayvanlarına umut olacak

ANKARA'da, 4 kulaklı doğan 'Mavi Rus' cinsi kedi 'Midas' adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Çankaya ilçesinde Canis Döşemeci, arkadaşının evinin bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan 4 kulaklı olanı sahiplendi. Genetik mutasyon sonucu 1 yerine 2 çift kulağı olan ve 'Midas' ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü. Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bölüm de olan 'Midas', sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. Evde 'Suzy' ve 'Zeyno' adlı 2 'Labrador' cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, yine sokak hayvanları için kullanılacak.

'Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan ise "'Midas'ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğru. Dünyada da bazı örnekleri var. 'Midas'ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun 'Midas'ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Aynı zamanda çenesinde de bir genişleme var. Bu genişlemeye bağlı olarak da dili sürekli dışarıda. Bu da 'Midas'ın beslenmesine ya da hayati fonksiyonlarına engel teşkil etmiyor. Büyüme hızı da diğer kediler gibi. Bu genetik mutasyon anne karnında şekillenen bir durum. 'Midas'ta da doğuştan gelen bir özellik. Devam eden süreçte de yapacağımız bazı testler olacak. Şu anki görülen durumda hiçbir şekilde diğer kedilerden bir farkı yok. Türkiye'de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, 'Midas' tek" diye konuştu.