Valorant'a 4.04 yaması'yla gelen kontrol uzmanı ajan değişiklikleri

VALORANT Baş Ajan Tasarımcısı Jay Watford ve Oyun Tasarımcısı Kevin Meier, 4.04 yamasında kontrol uzmanı ajanlara getirdikleri dengelemeleri daha detaylı bir şekilde açıkladı ve bu karara varmalarının arkasındaki nedenleri dile getirdi. İkilinin açıklaması haberin devamında!

Herkese selam, ben VALORANT'ın Baş Ajan Tasarımcısı Jay Watford. 4.04 Yaması'yla gelen Kontrol Uzmanı güncellememiz hakkında konuşmak ve bundan etkilenen Brimstone, Omen, Astra ve Viper'ın bireysel değişikliklerini açıklamak üzere ekibimizin ajan tasarımcılarını bir araya topladım.Kontrol Uzmanlarıyla ilgili paylaşmak istediğimiz tüm bilgileri aktarırken Kevin Meier, Alexander Mistakidis ve bana katılın. Hadi başlayalım!

KONTROL UZMANI ROLÜ

Öncelikle bazı Kontrol Uzmanlarını kendi içlerinde gruplara ayırdığımızı söylemekte fayda var. Brimstone, Omen ve Astra'ya "Duman Kubbecileri" adı veriyoruz ve bu üçünün adı genellikle birlikte anılıyor.

Viper'ın ana siper kaynağı diğer Kontrol Uzmanlarınınkilere kıyasla değişikliğe daha az müsait olduğu için onun Zehir Perdesi'ni tamamen ayrı bir kategoriye koyuyoruz. Viper'a getirdiğimiz değişiklikler daha dahili olduğundan onu ayrı bir kısımda inceleyeceğiz.

Duman Kubbecileri'ni incelediğimiz sırada kendimize iki hedef belirlemiştik. Bunlardan ilki veri odaklı, diğeriyse tasarım felsefesiyle ilgiliydi.

Söz konusu veri olduğunda bu üç ajanın da kazanma ve seçilme oranlarının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Fakat yüksek MMR seviyelerine gelindiğinde Astra daha baskın kalıyor. Profesyonel düzeydeyse Astra diğer Duman Kubeccileri'ne kıyasla tüm haritalarda daha fazla tercih ediliyor. Organize oyunlardaki ajan seçimine çeşitlilik katmak ve takımların farklı oyun tarzlarına ve şekillerine uyum sağlamasına zemin hazırlamak istiyoruz. Bu da bizi tasarım felsefemize getiriyor.

Ajan felsefelerimizden bir tanesi, onların yapabildiklerinin belirgin

olmasını sağlamaktan geçiyor. Diğer bir deyişle, hepsinin güçlü ve zayıf olduğu konular birbirinden farklı olmalı ve ayırt edilebilir strateji olanakları sunabilmeliler. Duman Kubbecileri'nin bu konuda oldukça sıkıntı yaşadığı kanısına vardık. Astra diğerlerinin yapabildiği her şeyi yapabildiği için Omen ve Brimstone daha arka planda kalıyordu. 4.04'le bu ajanların oynanış tarzlarını birbirinden ayırmaya ve her birinin öne çıktığı bir nokta oluşturmaya çalıştık. Böylece her ajanın tercih edilmek veya edilmemek için belirli bir sebebi olmasını amaçladık.

Gelin sergilediğimiz bu yaklaşımın Kontrol Uzmanlarına etkilerini inceleyelim:

BRIMSTONE

Yaşlı kurdumuz Brimstone'un hem ajan kadrosundaki yerini daha belirgin hale getirmek hem de duman menzilinin sınırlı olması ve duman sayısının az olması gibi zayıf olduğu noktaları güçlendirmek istedik. Bir yandan yaşam kalitesi değişiklikleri yaparken bir yandan da Brimstone'un takımına oyuna yön vermede yardım edebilmesini sağlayan olanaklarını pekiştirmeyi amaçladık. Brimstone'u çabuk hareket edip rakipleri şaşırtmayı seven oyunculara yönelik bir Kontrol Uzmanı kimliğine oturtmaya çalıştık

Duman yeteneğine getirdiğimiz iyileştirmelerle Brimstone'un diğer Duman Kubbeci Kontrol Uzmanlarının yanında rekabete ortak olmasını umuyoruz. Ek olarak, bu değişikliği Kuvvet İşareti değişikliğiyle (seri ateşe ek olarak artık hız takviyesi de sağlıyor) birleştirdik. Bu sayede Brimstone takımına ne zaman ilerleyebilecekleri konusunda daha belirgin bir işaret verebilecek. Bu değişiklikle Kuvvet İşareti'nin daha sık kullanılmasını sağlayarak Brimstone'un her turda etkili olabilmesine olanak sunmak istiyoruz. Bu koşuşturma dizlerine pek iyi gelmeyecek gibi doğrusu!

OMEN

Geçtiğimiz yıl Kontrol Uzmanı rolünün stratejik çeşitliliği tamamen başka bir noktaya geldiği için Omen gölgelerin içinde kaybolmuştu. Ama biz onu unutmadık! Omen'ı hem güçlü noktaları daha ön plana çıkan bir Kontrol Uzmanı haline getirmeyi hem de onun silah arkadaşlarının aleyhine olan zayıf noktalarını sınırlandırmayı amaçlıyoruz.

Diğer Duman Kubbecileriyle kıyaslandığında Omen'ın dumanının zayıf noktası çok geç devreye girmesi ve farklı açıları aynı anda kapatmakta güçlük çekmesiydi. Aslında bu sağlıklı bir zayıf nokta fakat biraz abartılı olabiliyor. Üstelik Omen'ın takımındaysanız bu dumanın etrafına oyun kurmak oldukça zor. Diğerlerine kıyasla Omen, birden fazla duman yollarken hem bu dumanların istediği noktaya ulaşmasını hem de inmesini beklemek zorunda olduğu için çok fazla vakit kaybediyor.

Dumanlarının hedeflediği noktaya ulaşma hızını arttırarak ve bekleme süresini düşürerek Omen'ın daha sık tercih edilen bir Duman Kubbecisi olmasını hedefliyoruz. Bu sayede Omen, Astra ve Brimstone'un daha seri şekilde duman atabilmelerine karşılık olarak tur içinde rakipler üzerinde baskı kurup onları şaşırtabilecek.

Omen'ın yetenek seti diğer Kontrol Uzmanlarına kıyasla daha çatışma odaklı. Biz de onun bu güçlü yönüne yaşam kalitesi değişiklikleri getirdik. Paranoya kullandığında belirdiği noktayı daha ileri alarak Omen'ın silah arkadaşlarını kör etmesinin önüne geçmek ve Gizli Adım'ın kullanım hızını arttırarak VALORANT'taki diğer hareket yetenekleriyle eşdeğer olmasını sağlamak istiyoruz.

Omen'ın Jett gibi uçup kaçmasını istemiyoruz fakat bu onu biraz daha zor yakalanır hale getirebilir.

ASTRA

Sıradaki ajanımız en çok tercih edilen Kontrol Uzmanı: Astra. Oyuncular Astra'da ustalaştıkça onun oynanış esnekliği ve olanakları diğer Kontrol Uzmanlarınınkini gölgede bıraktı. Onun bu esnekliği diğer Kontrol Uzmanlarının yapabildiklerini sınırsız oynanış olanaklarını kullanarak çok daha etkili bir şekilde kullanmasını mümkün kılıyor.

Haritanın istediği herhangi bir yerini etkileyen yetenekler kullanabiliyor olması Astra'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ancak onu dengeleme amacıyla getirmeyi düşündüğümüz çoğu zayıflatmayı hala pratiğe dökmedik. Yeteneklerini bol bol kullanıp haritanın her yerine yıldız yerleştirebildiği ve düşük bekleme sürelerinden faydalanarak hataları telafi edebildiği için, oyuncular düşman takımdan bir adım önde olmak adına yıldızlarını ve olanaklarını akıllı bir şekilde kullanma ihtiyacı hissetmiyordu.

Duman Kubbecileri için daha sağlıklı bir alan oluşturmak adına Astra'yı zayıflatma yoluna gidiyoruz.

Zayıflatma hedefimizi de öncelikle yıldız sayısını beşten dörde düşürerek gerçekleştiriyoruz. Bu değişiklikle olanaklarını kısıtlayarak yıldızları kullanmadan önce iki kez düşünmeyi ve daha etkili kararlar almayı teşvik etmek istiyoruz. Dört yıldızını birden kullandığı takdirde, Spike yerleştirildikten sonra elinde kullanabileceği bir yıldızı kalmamış olacak. Önceden yerleştirme aşamasında yıldızlar artık aynı noktaya yerleştirilemiyor ve çoğu haritadaki geçitleri kapamıyor. Tamamını kapatmaya çalıştığındaysa başka taraftan saldıran düşmanların önünü kapatmak istediği takdirde daha uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalacak.Daha uzun bekleme süreleri sahip olduğu olanakların önemini arttırırken düşmanlar için daha fazla fırsat oluşturuyor. Bu zayıflatmalarla Astra'nın kendine has harita genelindeki etkisini korurken diğer Kontrol Uzmanlarının ondan üstün olduğu noktalar oluşturmak istiyoruz.

VIPER

Diğer Kontrol Uzmanlarına getirdiğimiz güncellemeler birbiriyle bağlantılı bir ekosistemin parçası gibi görünse de Viper tıpkı kendisinin de tercih edeceği gibi onlardan çok daha izole bir konumda bulunuyor.

Viper'ın Zehir Perdesi ve Zehir Bulutu yetenekleri onu Kontrol Uzmanı/Gözcü karması bir ajan yapıyor. Ancak ona getirdiğimiz güçlendirmeler ve çıkardığımız daha fazla açık alana sahip haritalar yüzünden artık takımda hem olmazsa olmaz bir Kontrol Uzmanı ve hem çoğu durumda en iyi Gözcü tercihlerinden biri olarak görülüyor. Onun bu rollerini dengelemek adına tek bir role odaklı ajanlara kıyasla daha belirgin dezavantajlara sahip olması gerektiğini düşündük. 4.04 Yaması'yla birlikte getirdiğimiz değişiklikler Viper'ın daha çok Gözcü rolüne yönelik olsa da bazı değişiklikler onun saldırgan yönüne de etki edecek.

Asidin etki süresini azaltarak, dumanın bekleme süresini arttırarak ve bekleme süresinde olduğunun görülmesini sağlayarak rakiplerin artık daha etkili şekilde ilerleme fırsatları bulmalarını umuyoruz. Bu fırsatların iki taraf için de doğuracağı sonuçları yakından takip edeceğiz ve gerekirse düzenleme yapacağız.

Fırsat demişken, KAY/O'nun SIFIR/Noktası yeteneğini kullanarak oluşturduğu fırsatların oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak SIFIR/Noktası yeteneğinin özellikle Viper'ın dumanına geç etki etmesinin takımı için can sıkıcı ve karışık durumlar oluşturduğu kanısına vardık. Bu gecikmeyi ortadan kaldırarak KAY/O'nun sindirme etkisinin oluşturmasını istediğimiz "oyalama önleyici" potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz.Viper'ın duman bombalarının her ikisi de aktifken harcanan yakıt miktarını arttırarak aynı anda farklı bölgelerden baskı oluşturan takımları ödüllendirmeyi ve duman bombalarını daha küçük alanları (Bind haritasındaki Nargile gibi) tamamen kapatmak için kullanmanın bir dezavantaj oluşturmasını umuyoruz. Genel olarak bu değişiklik, bir yandan Viper oyuncularını yakıt yönetiminde ustalaşmaya iterken diğer yandan onlara Sabine'in yapmayı en çok sevdiği şey olan üstün olduğunu gösterme fırsatı sunuyor.

4.04'ÜN ÖTESİ

Kontrol Uzmanlarına getirdiğimiz bu değişikliklerin ajan kadrosunu ve VALORANT'ı olumlu yönde etkilemesini umuyoruz. Ancak oyunu dengeleme işimizin bu kadarla bitmediğinin farkındayız. Ekibimiz yaptığımız değişikliklerin nasıl sonuç vereceğini görmek, geribildirimlerinizi almak ve geleceği planlamak için bir hayli heyecanlı.

Vaktini harcayıp yazımızı okuyan herkese teşekkür ederiz. Seçim ekranında hemen Düellocu kilitleyen silah arkadaşları için duman atan Kontrol Uzmanı oyuncularına da ayrı olarak teşekkür etmek istiyoruz!

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/4-04-yamasi-yla-gelen-kontrol-uzmani-ajan-degisiklikleri/

EsporGazetesi.com - Gamegar