3I/ATLAS kuyruklu yıldız mı uzay gemisi mi? Kasım ayında uzaylılar dünyayı istila mı edecek? 3I/ATLAS ne zaman gelecek?

3I/ATLAS KUYRUKLU YILDIZ MI UZAY GEMİSİ Mİ?

• Bu cisim, Güneş Sistemi'nin dışından gelen bir gök cismidir.

• Yörüngesi hiperbolik; yani Güneş'e bağlı kalmadan geçip gidecek şekilde.

• Bilim insanlarının çoğu onu bir kuyruklu yıldız olarak değerlendiriyor: bir buz-/toz küresi ve aktif bir koma (gaz/ toz bulutu) gösteriyor.

• "Uzay gemisi" olduğu yönündeki teoriler var, ancak bunlar bilimsel olarak desteklenmiş kabul görmüş görüşler değil.

• Dünya için bir çarpma veya istila tehlikesi oluşturmuyor: yaklaşımları oldukça uzak.

• Kısaca: keşif açısından çok ilginç, ama korkulacak bir tehdit değil.

NASA AÇIKLAMASI

Genel Bakış

3I/ATLAS Kuyrukluyıldızı, Güneş Sistemimiz dışından gök cismimizden geçerek bilinen üçüncü cisimdir. Gökbilimciler, yörünge yolunun hiperbolik şekli nedeniyle bu cismi yıldızlararası olarak sınıflandırmışlardır. (Güneş çevresinde kapalı bir yörünge izlemez.) 3I/ATLAS'ın yörüngesi geçmişe doğru izlendiği, kuyrukluyıldızın Güneş Sistemimizin dışından geldiği açıkça görülmektedir.

3I/ATLAS Kuyrukluyıldızı Dünya için bir tehdit oluşturulmaktadır ve bizden çok fazla kesintiye uğramayacaktır. Gezegenimize en yakın yaklaşacağı mesafe yaklaşık 1,8 astronomik birimdir (yaklaşık 170 milyon mil veya 270 milyon kilometre). 3I/ATLAS, Güneş'e en yakın noktaya 30 Ekim 2025 civarında, yaklaşık 1,4 astronomik birim (130 milyon mil veya 210 milyon kilometre) uzaklıkta, yani Mars'ın yörüngesinin hemen içinde ulaşacaktır.

Yıldızlararası kuyrukluyıldızın boyutu ve fiziksel özellikleri dünya çapındaki gökbilimciler tarafından araştırılmaktadır. 3I/ATLAS, Eylül 2025'e kadar yer tabanlı teleskoplar tarafından görülebilecek, ardından Güneş'e yaklaşıncaya kadar gözlemlenemeyecek. Aralık 2025'in başlarında Güneş'in diğer tarafında tekrar ortaya çıkacak ve bu da yeni gözlemlere olanak tanıyacak .

Keşif

Nasa tarafından finanse edilen Şili, Rio Hurtado'daki ATLAS (Asteroid Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi) araştırma teleskobu, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının Küçük Gezegen Merkezi'ne yaptığı gözlemleri ilk olarak 1 Temmuz 2025'te bildirdi. İlk rapordan bu yana, olaylardan önce yapılan gözlemler, dünyanın dört bir yanındaki üç farklı ATLAS teleskobunun arşivlerinden ve California, San Diego County'deki Palomar Gözlemevi'ndeki Caltech Zwicky Geçici Tesisi'nden toplandı. Bu "keşif öncesi" gözlemler 14 Haziran 2025'e kadar uzanıyor.

Bu kuyruklu yıldızın adı nasıl geldi: Kuyruklu yıldızlar genellikle keşfedicilerinin, bu durumda ATLAS araştırma ekibinin adını alır. "I" harfi "yıldızlararası" anlamına gelir ve bu nesnenin Güneş Sistemimizin dışından geldiğini gösterir. Bilinen üçüncü yıldızlararası nesnedir, dolayısıyla isimlerindeki "3".

NASA Varlıkları 3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızını Gözlemliyor

Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz 2025'te kuyruklu yıldız Dünya'dan 447 milyon mil uzaktayken, yıldızlar arası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın bu şekilde çalıştırılması sağlandı. Hubble, kuyruklu yıldızın katı ve yapılından damla şeklinde bir toz kozası çıkarıldı. Hubble, kuyruklu yıldız hiperbolik bir yörüngede hareket ederken izlemek için, sabit arka plan yıldızları pozlamada görünüyor. Hubble'ın devam eden gözlemleri, gökbilimcilerin daha kuyruklu yıldızların uygulanmasının doğru bir şekilde tahmin etmelerini sağlıyor. 20 Ağustos 2025 tarihinde yapılan gözlemler, çapın üst sınırının 3,5 mil (5,6 kilometre) olduğunu, ancak çapın 1.444 fit (440 metre) kadar küçük olabileceğini gösteriyor.

3I/ATLAS gözlemlerini toplamayı planlayan NASA varlıkları arasında yer almaktadır: Hubble, Webb, TESS, Swift, SPHEREx, Perseverance Mars gezgini, Mars Keşif Yörünge Aracı, Curiosity gezgini, Europa Clipper, Lucy, Psyche, Parker Güneş Sondası, PUNCH ve ESA/NASA'nın SOHO ve Juice uzay araçları.