343 MİLYON TL'LİK 13 PROJENİN TEMELİ ATILDI

Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 343 milyon TL'lik maliyetle gerçekleştirilecek olan 13 projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 343 milyon TL'lik maliyetle gerçekleştirilecek olan 13 projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen temel atma törenine; Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, 9 ilin Belediye Başkanı, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı M. Burak Kuruçay, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından temeli atılan projelerin tanıtım videosu izleyicilere sunuldu.

ŞEHRİMİZE KAZANDIRILAN 13 PROJEMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Programda açış konuşması yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün temellerini atacağımız 13 proje 343 milyon TL değerinde ihalesi yapılıp sözleşmesi yapılan işlerdir. Ağustosun aynının ilk yarısında yapılacak yaklaşık 90 milyon TL tutarında yeni ihalelerimiz var. Ama onların ihalesini yapmadığımız için bugün bu programa dahil etmedik. Temel hedefimiz Haziran 2023'den önce milletimize seçim dönemimizde verdiğimiz tüm sözleri yerine getirerek, milletimizden hayır duası alarak, Sivas'ı ileriye götürecek, kalkındıracak projeleri hayata geçirmiş olmanın gönül rahatlığıyla, almış olduğumuz emaneti aynı gönül rahatlığıyla tamamlamayı arzu ediyoruz. " dedi.

Temel atma töreninde konuşan Özhaseki, "Sadece Sivas'ta değil tüm Türkiye'de bu 19 yıl boyunca adeta sessiz bir devrim yaşandı. Hangi alanlarda mı? Hükümet etme konusunda hangi alanlar aklınıza geliyorsa hepsinde birçok hizmetler sırasıyla geldi. Enerji geldi. 33 bin envadan 95 bin envalara çıktı. Sağlık geldi. Hastane kapılarında ölen inşalar, içeride cenazesini borçlu olduğu için alamayan insanların olduğu dönemden. Eczane kuyruklarında bu fakir kardeşinizde dahil sırada bekleyen insanlardan bugün şehir hastanelerinde çok lüks bir ortamda en güzel sağlıkçıların ellerinde tedavi gören imkanlara geldik. Bunun yanı sıra harp sanayinde de geldik. Bizim terör diye bir belamız var. PKK diye bölücü bir lanet örgüt var. Onlarla mücadele edildiği zaman İHA'ları Siha'ları bize silahla vermeyen Amerika onlara bedava gönderiyordu. Kendi silahlarımızla onlarla mücadele etme imkanımız bile yoktu. Şimdi tam yüzde 71 oranında yerli silahlarla mücadele ediyoruz. Onun içindir ki başarılı oluyoruz çok şükür. Ekonomide de başarılıyız. Allah'a hamdolsun ki her alanda başarı var" dedi.

"Avrupa ile yarışan bir şehir haline geldik"

"1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bu fakir kardeşiniz Kayseri'de. Birçok arkadaşımız insanların önüne çıktık. Hep şunları söyledik. Hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. İnsanların dinine, ırkına mezhebine asla bakmayacağız. Çok şükür hizmet başına geldikten sonra da hizmet belediyeciliği nasıl yapılır onu gösterdik. 1994'den öncesinde ne vardı. İstanbul'da çöp dağlarının patladığını hepiniz hatırlarsınız. Öğrenciliğim orada geçti. Gece 3'te kalkardık çeşmeden akan azıcık o suyu bekleyip evdeki kaplara doldurarak su ihtiyacımızı karşılardık. Öyle bir ortamdan bismillah diyerek işe başladık. Gece gündüz demeden uğraştık. Önce torbanın dibini büzdük para birikmeye başladı. Kaçak olmayınca para birikiyor haliyle. Sonra da en acil ihtiyaçlardan başlayarak devam ettik hizmet etmeye. Allah'a hamdolsun bugün Avrupa ile yarışan bir şehir haline geldik. Hacılar hac ibadeti yapıp geldikten sonra derler ki ' hacı amca nasıl geçti ibadetiniz? ' deyince 'oğlum gittik biraz şeytan taşladık, birazda ibadet ettik geldik' derler. Bizde herhalde bu işleri yaparken şeytan taşlamaya devam edeceğiz. Bir taraftan da ibadet etmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

"Hepsi bir değer katacak"

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "2018 yılının Aralık ayında güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştaydan çıkan toplumsal meşruiyeti olan ve gerçekten ihtiyacı olan projelerdi. Dolayısıyla hepsi bir değer katacak. Bu değerli, kıymetli şehre bu projelerin değer katacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu projelerle vatandaşlara sosyal anlamda, kültürel anlamda, sanatsal anlamda, sportif anlamında ve ekonomik anlamda büyük kazanımlar sağlayacak. İlimize de birçok değer katacak projelerdir. Bu projelerin hepsi zamanın ruhuna, iklimine, ihtiyaçlarına uygun olduğunu özellikle ifade ederim" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından ise dualar ile projelerin temelleri atıldı.

Oluşturma Tarihi : 02 Ağustos, 2021

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Kaynak: Habermetre