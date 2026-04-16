Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında daraltılmış baz raporu bilirkişi raporu dosyaya girdi. Savcılığın elindeki en güçlü koz olan 22 sayfalık Daraltılmış Baz Raporu, bugüne kadar "olayla ilgimiz yok" diyen şüphelilerin aslında cinayetin tam kalbinde olduklarını kanıtladı.

ESKİ VALİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Önceki gün dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Zeinal'ın annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer ile Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan ve Şükrü Eroğlu gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÜLİSTAN DOKU VE ŞÜPHELİLER AYNI NOKTADA BAZ VERDİ

Hazırlanan HTS (baz istasyonu) inceleme raporunda, olay günü ve öncesinde şüphelilere ait telefonların sinyal verdiği bölgeler detaylı şekilde analiz edildi. Raporda, özellikle 05 Ocak 2020 tarihinde birçok telefon hattının Tunceli merkez ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yoğunlaştığı tespiti öne çıktı.

Bilirkişi incelemesine göre, kayıp Gülistan Doku’ya ait telefonun son sinyallerinin de yine bu bölgede alındığı, belirli saat aralıklarında viyadük ve çevresinde hareketlilik gösterdiği değerlendirildi. Raporda ayrıca, bazı zaman dilimlerinde telefonun sinyal vermemesi ya da kapalı olması ihtimali de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

ŞÜPHELİLER AYNI SAAT DİLİMİNDE AYNI YERDE

Baz raporundaki teknik veriler, şüphelileri deşifre etti. 27 Aralık 2019'da, yani kaybolma olayından kısa süre önce, Gülistan Doku'nun telefonu ile dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın telefonları Gençlik Merkezi civarında aynı anda sinyal verdi. Bu durum, şüphelilerin Gülistan'ı olaydan önce de yakın takibe aldığını ve darp/cinsel saldırı iddialarının yaşandığı iddia edilen süreçle örtüştüğünü gösteriyor.

GÜLİSTAN O VİYADÜKTE YALNIZ DEĞİLMİŞ

Öte yandan Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, Erdoğan Elaldı ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi.

Firari şüpheli Umut Altaş'ın telefonunun, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde saat 19:28'den 21:36'ya kadar sabitlendiği tespit edildi.

Saat 22:08'den itibaren ise valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve vali koruması Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgeye gelerek Umut Altaş ile buluştukları, baz istasyonu verileriyle kesinleşti.

Cinayet iddialarının yoğunlaştığı saat 23:36 ile sabah 06:55 arasında şüphelilerin telefonlarının eş zamanlı olarak kapatıldığı veya sinyal vermesinin engellendiği raporlandı.

