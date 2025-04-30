30 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

30 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 30 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 30 Nisan tarihinde neler oldu? 30 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 30 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

30 NİSAN NE GÜNÜ?

Uluslararası Caz Günü, her yıl 30 Nisan tarihinde kutlanan ve caz müziğin kültürel, sanatsal ve toplumsal önemine dikkat çeken özel bir gündür. UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen bu gün, cazın barış, hoşgörü, özgürlük ve insan hakları gibi evrensel değerlerle olan bağını vurgulamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılır.

30 NİSAN NE GÜNÜ

Caz müziğin farklı milletleri, kültürleri ve bireyleri bir araya getirme gücüne dikkat çekilen bu günde; konserler, atölyeler, paneller ve eğitim programları düzenlenir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı oldu.

1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.

1897 - J. J. Thomson, Elektronu keşfettiğini duyurdu. Elektron keşfedilen ilk temel parçacık oldu.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.

1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükûmetin kurulduğunu bildirdi.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU

1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1955 - Bugün kullanılan Vietnam bayrağını, Kuzey Vietnam ilk kez resmî bayrağı olarak kabul etti.

1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1960 - Ali Ulvi Ersoy'nin karikatürü nedeniyle, Cumhuriyet gazetesi 10 gün süreyle kapatıldı.

1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 Milletvekili ve 15 Senatör partiden istifa etti.

1975 - Kuzey Vietnam birlikleri, Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1981 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Erzincan'da konuştu: "Bir kişi tasavvur ediniz ki eline silah alacak; sekiz kişiyi, on kişiyi, yirmi kişiyi hayvan boğazlar gibi boğazlayacak, öldürecek. Ondan sonra ben onu idam etmeyeceğim!"

30 Nisan tarihinde ne oldu

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 16. idamı: 20 Şubat 1980'de Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hasan Doğan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cengiz Baktemur, idam edildi.

1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

1993 - WWW ön eki ile günümüzde kullanılan internet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından, halkın ulaşabileceği şekle getirildi.

1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

1998 - NATO Konseyi, Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.

1998 - PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı Yunan parlamenterlerin de katılımıyla Balkanlar Bürosu'nu açtı.

1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

2003 - Metrocity alışveriş merkezi İstanbul'da açıldı.

2013 - Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32,5 yıl) mahkûmu, Tahir Canan tahliye edildi.

2022 - Trabzonspor, Süper Lig'deki 7. Şampiyonluğunu kazandı.