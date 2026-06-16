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Lunaparktaki ölümlü kazanın görüntüsü kamerada

Lunaparktaki ölümlü kazanın görüntüsü kamerada
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Amasya'da 20 yaşındaki lunapark çalışanı Burak Kırıkçı, ranger (kamikaze) aletinin kabininin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da 20 yaşındaki gencin lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti kabininin çarpması sonucu hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aşağı doğru iniş yapan kabinin önüne kattığı lunapark çalışanı genci sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Haziran günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin binmesi üzerine harekete geçti. Operatör kabininden ayrılan işletme çalışanı Burak Kırıkçı adlı genç, girilmemesi gereken hareket alanına geçti. Ardından aşağı doğru iniş yapan kabin önüne kattığı genci sürükledi.

Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Feci kazanın görüntülerinde operatör kabininden ayrılan gencin girilmemesi gereken hareket alanına geçmesinin ardından aşağı doğru iniş yapan kabinin altında kalarak sürüklendiği görüldü. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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