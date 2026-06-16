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Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada 17 kişi yaralandı
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Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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