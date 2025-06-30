30 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

30 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 30 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 30 Haziran tarihinde neler oldu? 30 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 30 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

30 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 30 Haziran tarihinde kutlanan Koruyucu Aile Günü, devlet korumasına muhtaç çocuklara şefkatli bir yuva sunan koruyucu ailelerin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiştir. Bu özel gün, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan Koruyucu Aile Günü, farkındalık oluşturmayı ve koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflemektedir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1859 - Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti.

1882 - Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles J. Guiteau, asılarak idam edildi.

1905 - Albert Einstein, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.

1908 - Tunguska olayı gerçekleşti.

1912 - Saskatchewan'da meydana gelen kasırga, 28 kişinin ölümüne yol açtı.

Koruyucu Aile Günü nedir

1918 - Göyçay Muharebesi gerçekleşti.

1921 - Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.

1924 - İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.

1934 - Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey Sturmabteilung elemanını, Schutzstaffel subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi harekâtı başladı.

1934 - Demiryolu Elazığ'a ulaştı.

1936 - Dünyada ilk kez İngiltere'de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.

1936 - Tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgâr Gibi Geçti yayımlandı.

1936 - Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine, Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu.

1938 - 'Superman', çizgi roman kahramanları arasına girdi.

1939 - Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı.

Bugün ne günü

1941 - II. Dünya Savaşı: Barbarossa Harekâtı - Nazi Almanyası, Ukrayna'nın Lviv kentini aldı.

1953 - Chevrolet'nin Corvette modeli, Michigan eyaletinin Flint şehrindeki tesislerde üretildi.

1956 - İki Amerikan yolcu uçağı, Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı: 128 kişi öldü.

1960 - Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı.

1965 - Samsunspor kuruldu.

1967 - Yön dergisi yayımına son verdi.

1969 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrip bölgesinde petrol buldu.

1970 - Türkiye'de haşhaş ekimini sınırlayan kararname, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

1971 - Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilâk etti.

1972 - Casusluk iddiasıyla yargılanan Nahit İmre idama mahkûm oldu.

Tarihte bugün ne oldu

1973 - 117 yıldan beri rastlanmayan en uzun güneş tutulması, Türkiye saatiyle 14.00'te başladı.

1974 - Sovyet balet Mikhail Baryshnikov, Bolşoy Balesi'yle birlikte bulunduğu Kanada'da iltica etti.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Ankara'daki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve hemen yakınındaki polis karakolu otomatik silahlarla tarandı. MHP lideri Alparslan Türkeş, "Türkiye'de akan her kanın, saldırıya uğrayan her yerin manevi faili Ecevit'tir." dedi.

1985 - Kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı.

1990 - Doğu Almanya ile Batı Almanya, ekonomilerini birleştirme kararı aldı.

1990 - Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul'da 'Düşünceye Özgürlük' yürüyüşü düzenledi.

1997 - Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin'e bıraktı.

1997 - J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı.

2002 - Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasallaştı.

2019 - ABD başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.