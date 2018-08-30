30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor YURT - TOPLU - 2 - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

VAN - Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Üsteğmen Doğukan Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile süren program, mehteran takımının gösterisi ve ardından askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Erzurum'da Zafer Bayramı coşkusu

ERZURUM - Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, Kent meydanında devam etti. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve 9'uncu Kolordu Komutan vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı.

Törene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve 9'uncu Kolordu Komutan vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile vatandaşlar katıldı.

Edirne'de 30 Ağustos Zaferi kutlamaları

EDİRNE - 30 Ağustos Zaferi'nin 96'ıncı yıl dönümü Edirne'de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne'de saat 09.30'da Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin tören alanına gelmesiyle başladı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Vali Özdemir'in makamında tebrikleri kabul etmesi ile askeri birliklerin geçit töreni ile son buldu.

Öte yandan, tören boyunca özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Ordu'da 30 Ağustos coşkusu

ORDU - Ordu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Ordu Lisesi karşısında düzenlenen programda ilk olarak, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazileri, güvenlik güçlerini ve katılımcıları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan, "Anadolu'da misafir olduğumuzu düşünerek Türk varlığını sonlandırmaya gelenler, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan Türk milletinin sarsılmaz azim ve inancını hesap edememişlerdi" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Folklor Grubu, halk oyunları sergiledi. Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından tören geçişi ile program son buldu.

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

RİZE - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap. Rize Protokolü, Askeri personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı Rize Valiliği önünde yapılan törenle kutlandı.

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Rize Valiliği'nde Vali Erdoğan Bektaş'ın makamında tebriklerin kabulüyle başladı. Program daha sonra Valilik önü tören alanında devam etti.

Tören alanında Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından kutlama programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ve Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, vatandaşların Bayramını kutladı.

Kutlama etkinliklerinde yapılan konuşmanın ardından şiirler okundu. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Rize protokolü, Askeri personel ve Vatandaşların hazır bulunduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, yapılan geçit töreniyle son buldu.

Tören sonrası İsmail Kahraman Kültür Merkezindeki "Büyük Taarruzla ilgili Atatürk fotoğrafları ve Eski Rize fotoğrafları" sergisi incelendi.

Minik asker selam durdu

KIRIKKALE - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü Kırıkkale'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Askeri üniforma giyen bir çocuk, geçit sırasında selam durdu.

Kırıkkale'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan Yüzbaşı Serkan Elri, "Büyük Zaferin 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve tarihimizin en çetin mücadelelerinden biri olan Baş Komutanlık Meydan Muhaberesi sonrası kazandığımız büyük zafer, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne tutkusunu simgeleyen eşine arz rastlanır bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Halk oyunları gösterileri ile devam eden program şiir dinletisi ve geçit töreni ile son buldu. Askeri üniforma giyen bir çocuk, geçit töreni sırasında selam durdu.

-Askeri bando çaldı,vatandaşlar coştu

ELAZIĞ - Elazığ'da askeri bandonun verdiği sokak konserinde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 8. Kolordu Komutanlığına bağlı Askeri Bando takımı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında konser verdi. Milli duyguları anlatan bir birinden farklı eserleri seslendiren askeri bandoyu göre vatandaşlar kısa sürede meydana toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla askerle eşlik eden vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile hem canlı yayın yaptı, hemde konseri baştan sona kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir'de kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerindeki ilk etkinlik Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtında tamamlanan etkinlik Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyelerinin tebriklerin kabulü ile devam etti. Kuva-yi Milliye alanında devam eden etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, BAÜN Rektörü Porf.Dr.Kerim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan davetliler ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu halkı ve askerleri yürüyerek selamlayarak bayramlarını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Yarbay Celal Çınar yaptı. Okunan şiirlerin ardından etkinlikler askerlerin geçit töreni ile sona erdi.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'inci yıl dönümü gerçekleşen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Çanakkale'deki ilk tören, sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Saygı Duruşu'nda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Orhan Tavlı makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kordon boyunda gerçekleşen geçit töreniyle sürdü. Protokol üyeleri törene katılan asker, Muharip Gaziler ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ardından Saygı Duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın i Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Türk Silahlı Kuvvetleri adına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında görevli İkmal Binbaşı İsmail Işık konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.

Komandolar şehir merkezini inletti

BOLU - Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi geçit töreninde 2'inci Komando Tugayı'na bağlı komandolar alkışlar arasında yürüdü.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anıt Park'ta çelenk koyma töreniyle başlayan etkinlikler, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit töreniyle devam etti.

Geçit töreninde, Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoların yürüyüşü, töreni izleyen vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.