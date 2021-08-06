30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri! 2021 En güzel, anlamlı, uzun, kısa Zafer Bayramı sözleri! Atatürk'ün sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı sözlerini vatandaşlarımız araştırmaya başladılar. 30 Ağustos, Milli Mücadele'nin zafere döndüğü günün yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, zafer dolu 30 Ağustos Bayramı mesajları nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk sözleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları!

Türk ordusunun başlattığı Büyük Taarruz Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir galibiyet aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu galibiyet için kutlanıyor. Peki, En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, zafer dolu 30 Ağustos Bayramı mesajları nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk sözleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! İşte detaylar haberimizde…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ!

* Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

* Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

* Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

* Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

* Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

*Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

* Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile; insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz…

*Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

*Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

* Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

* Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

*30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ SÖZLERİ!

* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

* Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

* Ya istiklal, ya ölüm.

* Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

• Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

• Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

• Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

• Ülkemizin tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

• Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

• Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.

• Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

• "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)

• "Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)

• Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay)

"Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı…

Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ziyaretinde Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu Büyük Zafer'in ardında milletimizin istiklal hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret fedakarlığı vardır.

Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde en Büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.