30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri kısa: 2, 4, 6 kıtalık Zafer Bayramı şiirleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Bu özel güne birbirinden anlamlı kısa, uzun 30 Ağustos şiirlerini sevdiklerinize SMS göndererek anlam katın. 2 kıtalık, 4 kıtalık, 6 kıtalık 30 Ağustos şiirleri Facebook, WhatsApp, Instragram ve Twitter üzerinden paylaşılıyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri...

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına silah arkadaşları ile birlikte Büyük Taarruz Zaferini kazanması sonrası her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu özel günde gurur dolu, anlamlı Zafer Bayramı şiirlerini sevdiklerinizle paylaşın. Şık 30 Ağustos Zafer Bayramı şiileri kısa...

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri...

2, 4, 6 KITALIK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

*

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

*

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal! ..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

*

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

*

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

*

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi Tecer

Otuz Ağustos Zafer Bayramı

Ülkem bir zamanlar, düşman istilasındaydı

Vatan toprakları, adım adım altımızdan kaydı

Yapmış olduğumuz mücadele, sekizinci aydı

Mehmetçik, öldürdükleri hainleri tek tek saydı

*

Bu ülke, şehit kanlarıyla daima hep yoğruldu

Düşman, Mehmetçikle baş edemedi yoruldu

Mukaddesatımıza göz dikenler, alnından vuruldu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923 yılında kuruldu

*

Yunanlılar, büyük taarruzla İzmir'de denize döküldü

Türkleri esaret altına alan, bütün antlaşmalar söküldü

Ülkemin her tarafını saran, düşmanların beli büküldü

Osmanlıdan bizlere miras kalan, topraklar epey küçüldü

*

Ne olur? Cennet vatanın kıymetini, daima hep bilelim

Tekrar bu vatanı, parçalamak isteyenlerin üzerine gidelim

Söyleyiniz ey dostlar, birlik ve beraberlik için ne? Edelim

Bugünü anlamak için gelde, geriye dönüp bir seyredelim

Fikret Gürsoy

ZAFER BAYRAMI

Şanlı tarihimiz var zaferlerle dolu,

Şerefli geçmişiyle bir millet ki onurlu…

*

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramlarımız,

Düşmanın kovulduğu, günü kutlamamız…

*

Tanı Türk milletini tanı ay ve yıldızı!

Düşürme bu bayrağı sev tek vatanımızı…

Mehmet Tevfik Temiztürk

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Orduların kanatlanıp İzmir'e uçtuğu gündür

Zaferler zaferinin kazanıldığı o şanlı gündür.

Atatürk, 27 Aralık 1919da Ankaraya geldi,

23 Nisan 1920de TBMM'nin kurdu.

*

"Misak-ı Millî sınırları içinde vatan bir bütündür

Onun bir karışını bile düşmana vermek bir zuldür."

Batı'da, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı.

Düşman fena halde yenilip ilk derslerini aldı

*

Mustafa Kemal, tarihte ünü büyük komutan

Bütün yurda seslendi, imanı ve inancı tam

"Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır

Bu satıh, her zaman her yerde bütün vatandır."

*

Her karış toprağı kanımızla ıslanmadıkça yurdun

Düşmana asla ve kat'a teslim edilmez, diyordun

Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti

Kaybettiği toprakları nasıl alacağını gösterdi.

*

Böylece Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı verildi

Mareşal rütbesiyle Gazi ordunun başına geçirildi

1922 yılına kadar kadını kızı bütün yurt hazırlandı

Büyük Taarruz için bütün millet ayı, günü saydı.

.

Güneydeki birlikler gizlice cepheye kaydırıldı

Kırık dökük top tüfek ne varsa ustaca onarıldı.

26.Ağustos.1922, bütün büyük toplar patladı

Aslan Mehmetçikler düşmanın üzerine atladı.

*

Allah Allah sesleri tüm Afyon ovasına yayıldı

Düşman ne olduğunu anlamadı feleğini şaşırdı

Kahraman Türk süvarileri Kuzeyden hızla indiler

Yunan efsunları şaşırıp her birisi bir yere sindiler.

*

Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi.

30 Ağustosta düşman artık çember içindeydi,

Ölen öldü, sağ kalan Yunanlılar toptan esir alındı.

Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopiste vardı.

*

Komutan, "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri "

Deyince, ordular o hızla gelip teslim aldı İzmiri

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan kaçtı

Büyük zaferle kahraman ordumuz doğru İzmir'e uçtu.

*

9 Eylül 1922, İzmirin kurtuluşu, savaşın şanlı sonucu

Mustafa Kemal, Belen Kahvede, önünde şanlı ordusu.

Bu savaş çocuğum, destandır, öyle kolay kazanılmadı

Ne acılarla analar yurtta göğüslerini döve döve ağladı

*

Kadını kızı, herkes söz verdi, zafer için birleşip el oldu

Zafer için oluk oluk temiz kanlar dökülüp akan sel oldu

Onun için yavrum, 30 Ağustos 1922.zaferlerin şahıdır

Yedi düvele karşı savaşla alınmış Anadolu'nun ahıdır.

Erdal Ceyhan

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Aman vermedik donanımlı işgalcilere

Kazma kürek ile direndik işgalcilere

Tüm düşman bayrakları gönderden indirildi

Akan kan Mustafa Kemal ile dindirildi.

*

Panik içinde kaçıştı düşman çıka bata

Kahramanlar ile tek yürek olmuştu Ata

Buraya geldiğine sonsuza dek kal pişman

Tarihi dersini aldın mı söyle ey düşman.

*

Alınan tüm zaferlerin en büyüğü oldu

Bu büyük zafer, binlercesi cana mal oldu

Bu zaferi sonsuza dek tarihe kazalım

En üstüne Başkomutan Atatürk yazalım.

*

30 Ağustos tarihi bir zaferdir bize

Hain düşman bu tarihte getirildi dize

Gazimiz var, şehittir bu uğurda can veren

Başkomutan Mustafa Kemal oldu yön veren.

Selim Temiz

ZAFER BAYRAMI

Her 30 Ağustos tarihinde

Türk Milletinin ortak adıdır ZAFER

Zaferin dahi komutanı Mustafa Kemal

Tarihin mücevher taşına ATATÜRK adı

Türkün adına yazıldı MUZAFFER.

Önder Karaçay

ZAFER BAYRAMI

26 Ağustos 1922'de başladı bu destan

Yeni bir millet doğdu yeni baştan

Asker, erkek, kadın, genç, yaşlı

30 Ağustos'u zafere taşıdı

*

İlk hedefimiz Akdeniz'di

Atatürk bunu söylemişti

Öyle de yaptı Türk askeri

9 Eylül'de düşmanı denize döktü

*

Gazilerimizin kanları uğruna

Şehitlerimizin canları pahasına

Şanlı tarihimizin bir şanlı zaferi daha

30 Ağustos'ta kazanıldı bu kavga

*

Başkomutanlık veya Dumlupınar

Türk ordusunun kutsal savaşı

Atatürk'ün bizzat katıldığı

30 Ağustos'ta yaşandı bu coşku

*

Her yıl 30 Ağustos'ta kutlanır

10. Yıl Marşı çalar, okunur

O gün şehit ve gaziler anılır

30 Ağustos'ta gözler yaşlanır

*

Hâlâ tüylerim diken diken olur

Türk askerlerini görünce karşımda

Her 30 Ağustosta nefesim tutulur

Atatürk ve şehitler gelir aklıma

Vedat Sadioğlu

ZAFER BAYRAMI'DIR 30 AĞUSTOS

Bir millet yeniden dirildi bugün

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

Ertelenmiş hesap görüldü bugün

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Düşman uyumadı, planlar kurdu

Hedefleri işgal, almaktı yurdu

Onurlu bir millet kıyama durdu

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Alnından vuruldu nice şehitler

Yer ehli, gök ehli buna şahitler

Bu vatana kurban oldu yiğitler

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Memleket aşkına coştu bu millet

Cepheden cepheye koştu bu millet

Ölüm korkusunu aştı bu millet

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Mehmetleri saran kollar ağladı

Üstünden geçtiği yollar ağladı

Şanlı bayrağımda allar ağladı

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Mehmet vatan oldu, bayrak inmedi

Acımız tazedir, hâlâ dinmedi

Kınalı kuzular geri dönmedi

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Milletin üstüne oynandı oyun

Esaret önünde eğmedik boyun

Zalim çobanlara olmadık koyun

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Şanlı Mehmetçikle övündük durduk

Devrilen dağlara, dövündük durduk

Bir millet hür oldu, sevindik durduk

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

*

Cephede kanlara boyandı millet

İzmir yollarına dayandı millet

Aydınlık bir güne uyandı millet

Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos

Mustafa Nihat Malkoç

YİĞİTLER ŞEHİTLER GÜNÜ 30 AĞUSTOS

Kanı ile can verdi bu vatana şehitlerimiz,

Huzur sundu yan gelip yatana şehitlerimiz,

Ocağına ateş düşmeyen ne bilir şehitliği?

Vatan kıymeti bilmezlerde arama yiğitliği.

*

Kanı dökülmemiş toprak mı kaldı atamın?

Hesap günü gelecek bu toprakları satanın,

Hem suçlu ve hem de, bir de kafa tutanın,

Yalnız kalınca göreceğiz palavra o sertliği,

*

Kandan almış renk bayrağa düşman olanlar,

Bayrak şahlanan bayrama düşman olanlar,

Aldandım diyenleri pişman olmuş sananlar,

Fırsatını buldu mu gör, haindeki şerefsizliği.

*

Başımıza gelenlerle daha da kenetlenelim,

Üstümüze geldikçe daha da keskinleşelim,

Kılıçlar çıksın kınından, parlasın bilenelim

Görsün kalleş sahte sertler, gerçek mertliği.

Turan Yükseloğlu