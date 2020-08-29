30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri kısa: 2, 4, 6 kıtalık Zafer Bayramı şiirleri
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Bu özel güne birbirinden anlamlı kısa, uzun 30 Ağustos şiirlerini sevdiklerinize SMS göndererek anlam katın. 2 kıtalık, 4 kıtalık, 6 kıtalık 30 Ağustos şiirleri Facebook, WhatsApp, Instragram ve Twitter üzerinden paylaşılıyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri...
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına silah arkadaşları ile birlikte Büyük Taarruz Zaferini kazanması sonrası her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu özel günde gurur dolu, anlamlı Zafer Bayramı şiirlerini sevdiklerinizle paylaşın. Şık 30 Ağustos Zafer Bayramı şiileri kısa...
30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri...
2, 4, 6 KITALIK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ
30 AĞUSTOS
Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos
İçime bir ordu havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...
*
Geçer tunç adımlar demir göğüsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin alnında zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.
*
Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,
Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...
Yangınlar üstünde ince bir hilal! ..
Yaralılar düşe kalka geçerler.
*
Çılgın bir istekle bu şan akını
Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.
Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,
Can canı unutmuş zafere kadar.
*
Ne var bu dünyada sana yakışan,
Alnında bir zafer sabahı kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?
*
Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,
İçime bir zafer havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...
Ahmet Kutsi Tecer
Otuz Ağustos Zafer Bayramı
Ülkem bir zamanlar, düşman istilasındaydı
Vatan toprakları, adım adım altımızdan kaydı
Yapmış olduğumuz mücadele, sekizinci aydı
Mehmetçik, öldürdükleri hainleri tek tek saydı
*
Bu ülke, şehit kanlarıyla daima hep yoğruldu
Düşman, Mehmetçikle baş edemedi yoruldu
Mukaddesatımıza göz dikenler, alnından vuruldu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923 yılında kuruldu
*
Yunanlılar, büyük taarruzla İzmir'de denize döküldü
Türkleri esaret altına alan, bütün antlaşmalar söküldü
Ülkemin her tarafını saran, düşmanların beli büküldü
Osmanlıdan bizlere miras kalan, topraklar epey küçüldü
*
Ne olur? Cennet vatanın kıymetini, daima hep bilelim
Tekrar bu vatanı, parçalamak isteyenlerin üzerine gidelim
Söyleyiniz ey dostlar, birlik ve beraberlik için ne? Edelim
Bugünü anlamak için gelde, geriye dönüp bir seyredelim
Fikret Gürsoy
ZAFER BAYRAMI
Şanlı tarihimiz var zaferlerle dolu,
Şerefli geçmişiyle bir millet ki onurlu…
*
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramlarımız,
Düşmanın kovulduğu, günü kutlamamız…
*
Tanı Türk milletini tanı ay ve yıldızı!
Düşürme bu bayrağı sev tek vatanımızı…
Mehmet Tevfik Temiztürk
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Orduların kanatlanıp İzmir'e uçtuğu gündür
Zaferler zaferinin kazanıldığı o şanlı gündür.
Atatürk, 27 Aralık 1919da Ankaraya geldi,
23 Nisan 1920de TBMM'nin kurdu.
*
"Misak-ı Millî sınırları içinde vatan bir bütündür
Onun bir karışını bile düşmana vermek bir zuldür."
Batı'da, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı.
Düşman fena halde yenilip ilk derslerini aldı
*
Mustafa Kemal, tarihte ünü büyük komutan
Bütün yurda seslendi, imanı ve inancı tam
"Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır
Bu satıh, her zaman her yerde bütün vatandır."
*
Her karış toprağı kanımızla ıslanmadıkça yurdun
Düşmana asla ve kat'a teslim edilmez, diyordun
Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti
Kaybettiği toprakları nasıl alacağını gösterdi.
*
Böylece Mustafa Kemal'e Gazi ünvanı verildi
Mareşal rütbesiyle Gazi ordunun başına geçirildi
1922 yılına kadar kadını kızı bütün yurt hazırlandı
Büyük Taarruz için bütün millet ayı, günü saydı.
.
Güneydeki birlikler gizlice cepheye kaydırıldı
Kırık dökük top tüfek ne varsa ustaca onarıldı.
26.Ağustos.1922, bütün büyük toplar patladı
Aslan Mehmetçikler düşmanın üzerine atladı.
*
Allah Allah sesleri tüm Afyon ovasına yayıldı
Düşman ne olduğunu anlamadı feleğini şaşırdı
Kahraman Türk süvarileri Kuzeyden hızla indiler
Yunan efsunları şaşırıp her birisi bir yere sindiler.
*
Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi.
30 Ağustosta düşman artık çember içindeydi,
Ölen öldü, sağ kalan Yunanlılar toptan esir alındı.
Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopiste vardı.
*
Komutan, "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri "
Deyince, ordular o hızla gelip teslim aldı İzmiri
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan kaçtı
Büyük zaferle kahraman ordumuz doğru İzmir'e uçtu.
*
9 Eylül 1922, İzmirin kurtuluşu, savaşın şanlı sonucu
Mustafa Kemal, Belen Kahvede, önünde şanlı ordusu.
Bu savaş çocuğum, destandır, öyle kolay kazanılmadı
Ne acılarla analar yurtta göğüslerini döve döve ağladı
*
Kadını kızı, herkes söz verdi, zafer için birleşip el oldu
Zafer için oluk oluk temiz kanlar dökülüp akan sel oldu
Onun için yavrum, 30 Ağustos 1922.zaferlerin şahıdır
Yedi düvele karşı savaşla alınmış Anadolu'nun ahıdır.
Erdal Ceyhan
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Aman vermedik donanımlı işgalcilere
Kazma kürek ile direndik işgalcilere
Tüm düşman bayrakları gönderden indirildi
Akan kan Mustafa Kemal ile dindirildi.
*
Panik içinde kaçıştı düşman çıka bata
Kahramanlar ile tek yürek olmuştu Ata
Buraya geldiğine sonsuza dek kal pişman
Tarihi dersini aldın mı söyle ey düşman.
*
Alınan tüm zaferlerin en büyüğü oldu
Bu büyük zafer, binlercesi cana mal oldu
Bu zaferi sonsuza dek tarihe kazalım
En üstüne Başkomutan Atatürk yazalım.
*
30 Ağustos tarihi bir zaferdir bize
Hain düşman bu tarihte getirildi dize
Gazimiz var, şehittir bu uğurda can veren
Başkomutan Mustafa Kemal oldu yön veren.
Selim Temiz
ZAFER BAYRAMI
Her 30 Ağustos tarihinde
Türk Milletinin ortak adıdır ZAFER
Zaferin dahi komutanı Mustafa Kemal
Tarihin mücevher taşına ATATÜRK adı
Türkün adına yazıldı MUZAFFER.
Önder Karaçay
ZAFER BAYRAMI
26 Ağustos 1922'de başladı bu destan
Yeni bir millet doğdu yeni baştan
Asker, erkek, kadın, genç, yaşlı
30 Ağustos'u zafere taşıdı
*
İlk hedefimiz Akdeniz'di
Atatürk bunu söylemişti
Öyle de yaptı Türk askeri
9 Eylül'de düşmanı denize döktü
*
Gazilerimizin kanları uğruna
Şehitlerimizin canları pahasına
Şanlı tarihimizin bir şanlı zaferi daha
30 Ağustos'ta kazanıldı bu kavga
*
Başkomutanlık veya Dumlupınar
Türk ordusunun kutsal savaşı
Atatürk'ün bizzat katıldığı
30 Ağustos'ta yaşandı bu coşku
*
Her yıl 30 Ağustos'ta kutlanır
10. Yıl Marşı çalar, okunur
O gün şehit ve gaziler anılır
30 Ağustos'ta gözler yaşlanır
*
Hâlâ tüylerim diken diken olur
Türk askerlerini görünce karşımda
Her 30 Ağustosta nefesim tutulur
Atatürk ve şehitler gelir aklıma
Vedat Sadioğlu
ZAFER BAYRAMI'DIR 30 AĞUSTOS
Bir millet yeniden dirildi bugün
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
Ertelenmiş hesap görüldü bugün
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Düşman uyumadı, planlar kurdu
Hedefleri işgal, almaktı yurdu
Onurlu bir millet kıyama durdu
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Alnından vuruldu nice şehitler
Yer ehli, gök ehli buna şahitler
Bu vatana kurban oldu yiğitler
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Memleket aşkına coştu bu millet
Cepheden cepheye koştu bu millet
Ölüm korkusunu aştı bu millet
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Mehmetleri saran kollar ağladı
Üstünden geçtiği yollar ağladı
Şanlı bayrağımda allar ağladı
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Mehmet vatan oldu, bayrak inmedi
Acımız tazedir, hâlâ dinmedi
Kınalı kuzular geri dönmedi
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Milletin üstüne oynandı oyun
Esaret önünde eğmedik boyun
Zalim çobanlara olmadık koyun
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Şanlı Mehmetçikle övündük durduk
Devrilen dağlara, dövündük durduk
Bir millet hür oldu, sevindik durduk
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
*
Cephede kanlara boyandı millet
İzmir yollarına dayandı millet
Aydınlık bir güne uyandı millet
Zafer Bayramı'dır 30 Ağustos
Mustafa Nihat Malkoç
YİĞİTLER ŞEHİTLER GÜNÜ 30 AĞUSTOS
Kanı ile can verdi bu vatana şehitlerimiz,
Huzur sundu yan gelip yatana şehitlerimiz,
Ocağına ateş düşmeyen ne bilir şehitliği?
Vatan kıymeti bilmezlerde arama yiğitliği.
*
Kanı dökülmemiş toprak mı kaldı atamın?
Hesap günü gelecek bu toprakları satanın,
Hem suçlu ve hem de, bir de kafa tutanın,
Yalnız kalınca göreceğiz palavra o sertliği,
*
Kandan almış renk bayrağa düşman olanlar,
Bayrak şahlanan bayrama düşman olanlar,
Aldandım diyenleri pişman olmuş sananlar,
Fırsatını buldu mu gör, haindeki şerefsizliği.
*
Başımıza gelenlerle daha da kenetlenelim,
Üstümüze geldikçe daha da keskinleşelim,
Kılıçlar çıksın kınından, parlasın bilenelim
Görsün kalleş sahte sertler, gerçek mertliği.
Turan Yükseloğlu