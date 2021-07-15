3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti
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3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce şehitler için hatıra ormanında düzenlenen fidan dikim programında 100 fidan toprakla buluşturulurken 3 yaşındaki şehit yeğeni ise şehit dayısı için fidan dikti.

3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti

ERZİNCAN - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce şehitler için hatıra ormanında düzenlenen fidan dikim programında 100 fidan toprakla buluşturulurken 3 yaşındaki şehit yeğeni ise şehit dayısı için fidan dikti.

Ekşisu Mesire Alanında 15 Temmuz Şehitleri anısına gerçekleştirilen fidan dikim programında konuşan Vali Mehmet Makas, 15 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunan hainleri durdurmak için canlarını feda eden şehitlerimizin daima milletimizin gönlünde yaşayacağını belirterek, 15 Temmuz'un asla unutturulmayacağını belirtti. Erzincan Valisi Mehmet Makas, burada 3 yaşındaki şehit yakını Zümra Koyun ile şehitler anısına fidan dikip suladı. Diktiği fidanın üzerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir isimliğini takıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da ülkenin her karış toprağında şehitlerin kanlarının mevcut olduğunu belirterek, yaşananların hatırlanabilmesi için bu tür etkinliklerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak içinhatıra ormanına fidanların dikildiğini söyledi. Ağaç dikiminin basit bir faaliyet olmadığının altını çizerek, "O günü hatırlatmak adına dahi olsa çok önemli bir faaliyettir. 15 Temmuz malumunuz, aziz milletimizin tarih boyunca kutlu yürüyüşünde farklı virajları, dönemeçleri vardır. O önemli noktalardan biridir. Nedir bu önemli nokta, hakla batılın çarpışmasıdır. Hakkın batıla üstün geldiği bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda kutlu yürüyüşünde hep hakkın yanında yer almış aziz milletimizin, Hira Dağı'nın çocuklarının, Tanrı Dağı'nın çocuklarının Olimpos Dağı'nın çocuklarına üstünlüğünü sağladığı bir dönüm noktasıdır." diye konuştu. Protokol konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin verildiği 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim programına Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, kurum müdürleri şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti
3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti
3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti
3 yaşındaki şehit yeğeni, dayısı için fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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