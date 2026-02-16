Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ziya Kiret, saatler süren umutlu bekleyişin ardından göçük altından çıkarıldı. Çizmeleri ayağından çıkarılmadan morga kaldırılan 60 yaşındaki madencinin cenazesi, hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

FACİA, TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA GELDİ

Olay, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, Dağbaca mevkisinde bulunan ruhsatlı bir kömür ocağında yaşandı. Temizlik ve bakım çalışması sırasında, havalandırma bacasında daha önce oluşan göçüğü onarmaya çalışan 3 işçi, yeni bir göçüğün altında kaldı.

Saat 14.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye TTK tahlisiye ekipleri başta olmak üzere AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ YARALI KURTARILDI

Göçük altında kalan işçilerden İsmet Kabuk, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kabuk'un tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACI HABERLER ARD ARDA GELDİ

Yoğun çalışmalar sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'na saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Yapılan kontrollerde Oruçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin umutla sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda, son olarak Ziya Kiret'in cansız bedeni saat 22.30 sıralarında kömür yığınları arasından çıkarıldı.

ÇİZMELERİYLE AMBULANSA ALINDI

Emekli olduğu ve iki çocuğunun eğitimini tamamlamasını beklediği öğrenilen Kiret'in ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Kiret'in çizmeleri çıkarılmadan ambulansa alınarak morga kaldırılması, olay yerinde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Ziya Kiret

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerinde yaptığı açıklamada, ihbarın ardından kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Göçük altında kalan 3 işçimizden biri kurtarıldı, iki kardeşimizi maalesef kaybettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, bölge emniyete alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bilirkişi heyeti süreci takip ediyor. Adli soruşturma devam edecek."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu

AYNI OCAKTA DAHA ÖNCE DE ÖLÜM YAŞANMIŞ

Öte yandan, aynı maden ocağında yaklaşık 1 yıl önce de bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.