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Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda ev toprak altında kaldı

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Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda bir ev toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanla birlikte bir ev toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Sait (50) ve Perihan (70) isimli vatandaşların evde mahsur kaldığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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