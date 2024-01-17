Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanının oğlunun ölümüyle sonuçlanan kaza davası başladı

Zonguldak'ta geçen yıl Ağustos ayında Çaydeğirmeni beldesinde motosikletle seyir halinde olan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun öldüğü kazadan sonra tutuklanan otomobil sürücüsü Şahin G.'ye 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Geçen yıl 20 Ağustos günü Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşanan kazada, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan'ın (35) idaresindeki, arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun (36) yolcu olarak bulunduğu 34 GTV 014 plakalı motosiklet, iddiaya göre hatalı dönüş yapan Şahin G. idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Ali Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprağa verilen Muhammet Ali Arslan'ın motosikleti İstanbul'dan satın alarak Bartın'a döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şahin G. hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda otomobil sürücüsü Şahin G.'nin hatalı dönüş yaptığı, kurallara uymadığı gerekçesi ile asli kusurlu kabul edildiği de iddianamede yer aldı.

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememe, sola dönüş işareti vermeme, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikle gösterilen kural, yasak ve yükümlülüklere uymama detayları da iddianamede yer aldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul edip davayı açtıktan sonraki süreçte motosiklette yolcu olarak bulunan Arslan'ın arkadaşı Gökhan Katıoğlu ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazadan dolayı ilk duruşmada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Şahin G. (51), kazadan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "Olay tarihinde Devrek istikametinden Zonguldak istikametine seyir halindeyken Çaydeğirmeni TOKİ mevkisinde sola sinyalimi verdim, hatta dörtlülerimi de yaktım. Ayrıca yolu da kontrol ettim. Sola dönerken bir ses duydum. Arkama baktığımda kaza olduğunu gördüm. Sanıyorum motosiklet bana çarpmış ancak ben motosikleti çarpma anının öncesinde görmemiştim. Pişmanım" dedi.

Duruşmada tutuklu sanık Şahin G.'nin yanı sıra hayatını kaybeden Gökhan Katıoğlu'nun babası İrfan Katıoğlu ile Muhammet Ali Arslan'ın babası Yaşar Arslan ile taraf avukatları da hazır bulundu. Kazada ölen iki arkadaşa Allah'tan rahmet dileyen tutuklu sanık, "Sağa dönüş yaparken yol boştu. Motosikletin hangi ara gelip de aracıma çarptığını görmedim. Ben yolu kontrol etmiştim, yol boştu. Arkayı da kontrol etmiştim. Aracımın direklerinden belki görememişimdir. Ancak yolu kontrol ettiğimde yolun boş olduğunu hatırlıyorum" diye devam etti.

Sanıktan şikayetçi oldular

Tedavi gördüğü hastanede 92 gün sonra hayatını kaybeden Gökhan Katıoğlu'nun babası İrfan Katıoğlu'nun avukat ise tutuklu sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi. Katıoğlu'nun avukatı, sanığın eylemi sonucunda genç iki kişinin hayatını kaybettiğinin dikkate alındığında eylemi kastla veya bilinçli taksirle gerçekleştirdiği kanaatinde olduklarını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatı ise kaza yerinin herkes tarafından dönüş noktası olarak kullanılmasının karayollarının bir kusuru olup olmadığının değerlendirilmesini talep etti. Motosikletin hızının da değerlendirilmesini isteyen sanık Şahin G.'nin avukatı, "Maktulün babasının talimatla vermiş olduğu ifadesinde görüntüleri izlediğinde; oğlunun Yeniçağ'dan itibaren birileri tarafından takip edildiği yönündeki beyanı dikkate alındığında; maktüllerin böyle bir olay var ise bu durumda birinden kaçtıkları için yolu kontrol etme ihtimallerinin olmadığını dikkate aldığımızda kusur oranlarının değişeceği açıktır" dedi.

Mahkeme, Şahin G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gökhan Katıoğlu'nun ise ölüm sebebi hakkında ayrıntılı bir rapor düzenlenmesi ile eksikliklerin giderilmesi için duruşma 13 Mart'a ertelendi. - ZONGULDAK