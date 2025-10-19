Haberler

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda genç kızın hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği anlaşıldı. Acil olarak ameliyata alınan B.T.'nin bebeği, maalesef anne karnında hayatını kaybetti. Hastane yönetimi durumu jandarmaya bildirdi. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı. B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla başvurduğu hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca ameliyata alındı. Bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçede yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak yapılan kontrollerde B.T.'nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan kızın bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğumun ardından hastane ekipleri B.T.'nin sağlık durumunu kontrol altına aldı.

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı. B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 326.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.