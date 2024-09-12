Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, silah kazası sonucu şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YAŞAR GÜLER: KEDERLİ AİLESİNE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan'a acı haber verildi. Şehidin Dinar'daki annesinin evi ile Isparta'da eşinin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın birkaç hafta önce eşi ile 2 çocuğunu İstanbul'dan Isparta'ya taşıdığı ve buradaki eve yerleştikleri öğrenildi. Şehidin babasının ise 2022 yılında vefat ettiği kaydedildi.