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Yunanistan'da Orman Yangını Atina Sınırına Yaklaşıyor

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Bölgedeki hastaneler ve köyler boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldı.

Mayıs ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını yayılıyor. Ülkede Cumartesi gününden bu yana 40 yangın çıkarken itfaiyenin 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Ağaçlar, evler ve arabaların yandığı orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı hastaneler ve çok sayıda kasaba ile köy boşaltıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, yangının Penteli Dağı'na doğru ilerlediğini açıklayarak Penteli bölgesinde en az 3 hastanenin tahliye edildiğini söyledi.

Dumanlar Atina'ya ulaştı

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi.

Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.

Söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi

Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Yangın söndürme uçakları, verilen gecelik aranın ardından sabahın erken saatlerinde yangın söndürme faaliyetlerine yeniden başlarken bölgeden en az 250 kişi tahliye edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit'teki tatilinin ardından sabah saatlerinde itfaiye operasyon merkezini ziyaret etti.

Bir itfaiyecinin vücudunda yanıklar oluştu

Marathon kabasında alevlerle mücadele sürerken bir itfaiyeci kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanık oluşması sonucu, 5 kişi de solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Yunanistan İtfaiye atina 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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