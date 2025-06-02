Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular
Mersin'in Tarsus ilçesinde 28 ve 22 yaşındaki iki genç, tanımadıkları kişiler tarafından sokak ortasında tabancayla ayaklarından vuruldu.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki Kava Can D. ve 28 yaşındaki Talat A., sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURUP KAÇTILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa