Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde 21 BA 884 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü

MERSİN - Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde 21 BA 884 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda otobüsün tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 3 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.