'Noel baba' yılbaşı gecesi Sakarya'da cinayet işledi

Sakarya'da yılbaşı gecesi işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BIÇAK VE TORNAVİDA KULLANILDI

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

CİNAYETİ 'NOEL BABA' KOSTÜMLÜ ŞAHIS İŞLEMİŞ

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun 'Noel baba' kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında 'Noel baba' kostümü giyen A.O.G., iki kişiyi bıçakla yaraladı. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.