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Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

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Diyarbakır'da bir genelevde çıkan sigara içme tartışması kavgaya dönüştü. Genelev patronu M.D., beyzbol sopasıyla müşteri S.A.'yı başından yaraladı. Beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan S.A., yaşam savaşı veriyor.

Diyarbakır genelevinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sigara içme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Genelev patronu M.D., müşterisi S.A.'yi başından beyzbol sopasıyla yaraladı. Aldığı darbeyle yere yığılan genç adam, beyin kanaması geçirip komaya girdi. S.A., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı verirken, genelev patronu ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İÇERİDE SİGARA İÇME" UYARISIYLA KAVGA ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Bismil İlçesinde 5 arkadaş alkol alıp eğlendikten sonra kendi özel araçlarıyla Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki geneleve geldi. Kimlik kontrolü ve üst aramadan geçtikten sonra 5 arkadaş yerleşkenin içindeki evleri dolaşmaya başladı. Müşterilerle hayat kadınlarının vizite ücreti için anlaştıkları evin girişteki avlusunda sigara içen S.A., burada bir hayat kadınıyla ücret konusunda pazarlık yaparken genelevin patronu M.D., sigara içen genç adama seslenerek içeride sigara içmemesini söyledi.

Yer: Diyarbakır! Genelev patronu beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

BEYZBOL SOPASIYLA KAFASININ ARKASINA VURDU

Genç adamda alkolün etkisiyle genelev işletmecisiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda patron M.D., müşteri kabulünün yapıldığı masanın altına gizlediği beyzbol sopasıyla tartıştığı S.A.'nın kafasına arkadan sert bir şekilde vurdu. Girişteki güvenlik görevlilerinin de araya girmesiyle 5 arkadaş genelevin dışına çıkarıldı.

ÖNCE BİLİNCİNİ KAYBETTİ SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Araçlarıyla Bismil İlçesine dönen arkadaş grubundan kafasına darbe alan S.A. araç içinde bilincini kaybederek aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak acil serviste beyin tomografisi çekilen adamın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Yer: Diyarbakır! Genelev patronu beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

ARKADAŞLARI SORGUDA HER ŞEYİ ANLATTI

Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde uyutulan ve bilinci kapalı olan genç adam yaşam savaşı verirken, hastane polisinin kafasına darbe alan adamın diğer arkadaşlarını sorgulamasıyla olay açığa çıktı. Geneleve giden polisler işletmeci M.D.'yi gözaltına aldı. Olay yerini gören güvenlik kamera kaydı olmadığı belirlenirken, dinlenen tanıklar da ifadelerinde M.D.'nin genç adamın kafasına arkadan beyzbol sopasıyla sert biçimde vurduğunu doğruladı.

GENELEV PATRONU TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan genelev patronu savcılığa sevk edildi. Genelev işletmecisi olduğunu, olay günü sigara içme tartışmasıyla başlayan kavgada S.A. ile küfürleştiğini belirten M.D., amacının korkutmak olduğunu söyledi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğine sevk edilen M.D., "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması geçiren genç adamın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Yoğun Bakım Ünitesi Dicle Üniversitesi Yaşam Savaş Diyarbakır Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Mehmet oduncu:

Biride çıkıp demiyor müslüman ülkede kerhaneler neden var devlet ne biçim devlettir

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Xeyati 2:

ne müslümanı bin kişi içinde bir kişi kelimeyi şahadet manasını biliyor.

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A B:

Tövbe estağfurullah ne yolunda gitti diye bir laf varya umarım Tevbe etme fırsatı olur

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Sempatik0037 Ben:

müşteri veli nimettir

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Xeyati 2:

önemli değil mekan kötü patron kötü müşteri kötü yapılacak iş kötü.

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