Yenidoğan Çetesi'nin yeni konuşmaları ortaya çıktı: "Ölecek derken güldüm"

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürerken dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Yenidoğan aileleriyle dalga geçen çete üyeleri konuşmalarında arkadaş olarak sohbet ettikleri de dikkatlerden kaçmadı. O konuşmalar polis dinlemelerine takıldı ve kayıt altına alındı.

ÖLÜM HABERİNİ GÜLEREK VERMİŞ

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Kadın diyor ki 'Bu niye bana gülerek bilgi veriyor?'

HASAN BASRİ GÖK: Hehehehe…

"ÖLECEK DERKEN GÜLDÜM"

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Kadına gülerek dedim ki ilaçla buraya kadar çok devam edemez. Bunu gülerek söyledim senin yüzünden... Tam böyle ölecek derken güldüm...

Ayrıca çete, ilaçları da yasa dışı yollarla satıyordu. Kendi içlerinde zaman zaman borçlanmayı bu ilaçlarla gerçekleştiriyordu.

Konuşmalardan birinde Hasan Basri Gök, "Oğlum sen solunum ilacı verdin ya onun borcu için ben onu unutmuştum. Mehtap cebimize para girer dedim. 'Hani borcu için alacaktın onları. Parayı aldın sen yedin' dedi..." ifadelerini kullandığı görüldü. Hakan Doğukan Taşçı da, "Tamam alsın ilaçları geri, ben satmadım gel vereyim geri, ne dolandıracağım oğlum. Benim ağzımdan bir lira hakkı geçmez." yanıtını vermiş.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMİŞLER

Bir diğer konuşmada ise iki çete üyesi hemşirenin yenidoğan bebeğin öldüğünü fark etmemiş olmaları.

TUĞÇE TOPTEMEL: Bu bir anda kötüleşti şimdi, kalp atımı yok gibi bir şey yani...

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Şaka mı yapıyorsun ya video at bakayım renginden bir şey anlaşılmıyor.

TUĞÇE TOPTEMEL: İşte anlaşılmıyor hiçbir şey. Siyah olduğu için bir şey anlaşılmıyor.

İkili dakikalarca bu konuşmayı yaparken yoğun bakımdaki bebek ölmüştü. Yani bir bebeğin ölüp ölmediğini anlayamamışlardı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe, çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?

TUĞÇE TOPTEMEL: Ben dedim ama... Kaç kere direkt seni aradım kalbi yok hissedemiyorum dedim.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Tuğçe kalbini hissedemiyorum. Zayıf atıyor demekle çocuk öldü aynı şey mi?

TUĞÇE TOPTEMEL: Doğukan ben sana zayıf atıyor demedim ki zayıf atıyor dedim. Kaç kere söyledim.

KENDİLERİNİ AKLAMAK İÇİN YOL ARAMIŞLAR

FIRAT SARI: Anlamıyorsa seni niye aramış? Niye kimseyi aramamış?

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Ben işte kalp masajına başlayacaktım. Sen kan şekeri bak deyince kalp masajına başlamadım diyor. Ben ne diyeceğimi şaşırdım hocam. Şu an ben ne yapacağımı bilmiyorum.

FIRAT SARI: Sakin ol. Sen ona entübe yap. Canlandırma yap, adrenalin yap...

Bu konuşmada bebeğin öldüğünü anladılar ama kendilerini aklamak için binbir çeşit yol aramışlar.