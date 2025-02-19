Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım'lı savunma

İstanbul'da bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması ikinci günde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

3 YIL MESLEKTEN MEN CEZASI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan davasında yargılanan doktor, hemşire ve teknikerler 3 yıl meslekten men edildi. Ceza en üst sınırdan verildi. En üst sınırdan verilen ceza 34 kişiye tebliğ edildi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma yoğun kar yağışı nedeniyle saat 17.00 sıralarında sona erdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Şubat Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.

AVUKATTAN AYŞE BARIM'LI SAVUNMA

Duruşmada söz alan sanık avukatı Burak Mengü, "Dosyadaki tapeler gizlilik kararına rağmen sızdırıldı. Tapelerde haber değeri taşıyan kısımlar medyaya servis edildi. Sosyal medyadaki tepkilere göre tutuklama ya da tahliye kararları veriliyor. Bunun en yakın örneği Ayşe Barım davasıdır. Bu dosyadan bir ölüm daha çıkarsa ne yapacağız" diye konuştu.

"FIRAT SARI'YI GÖNDERMEK İSTERKEN YURTOĞLU BANA ENGEL OLDU"

Güney Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ali Dirik, "Hastane sahibi tutuksuz yargılanıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmediğini HTS kayıtlarından belirleyebilirsiniz. Fırat Sarı ile tartıştım, onu göndermek isterken Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana engel oldu. Fırat Sarı bana, 'Sen kimsin ki?' dedi. Ona 'teyze' deriz. 'Teyzeyle konuşurum, hallederim' dedi. Ben bunlarla uğraşırken dolandırıcılıktan yargılanıyorum. Hesabıma para geçmiş mi? Görüşmelerde bir baskım olmuş mu? Müzeyyen Yurtoğlu anlaşmayı yaptığını söyledi. Başhekimin haberi bile yoktu." diye konuştu.

"MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR DÖNÜYOR"

Dirik, "Burada siyasi gücü olanlar var. Milyon dolarlık anlaşmalar dönüyor. Her şeyi anlatacağım. Milyon dolarla oynayan kendisidir. Eğer Güney Hastanesi'nde bir dolandırıcılık varsa, sorumlusu Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur." dedi.

"MEMİŞOĞLU, AYŞE MÜZEYYEN'İ ARAMIŞ MI ARAMAMIŞ MI GÖRECEKSİNİZ"

Ali Dirik savunmasının devamında, "Her şeyi anlatacağım. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu siyasi kanallarını kullanarak Memişoğlu'na ulaştı. Ben hastanedeyim, telefon çaldı. Müdürüm dedi, Memişoğlu falan dedi. Anlatamayınca başhekime vereyim dedi. Ben görüştüm. HTS kayıtları var. Memişoğlu, Ayşe Müzeyyen'i aramış mı aramamış mı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Dirik, dolandırıcılığın önüne geçmek için İlçe Sağlık Müdürü Eşref Kaya'ya ulaştığını ve durumu ona ilettiğini belirtti.

"AYŞE, FIRAT SARI'YI KOVMAK ZORUNDA KALDI"

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar Dirik'e, "Fırat Sarı'nın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlatır mısınız? Hüseyin Günerhan ve Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile birlikte ilaç satacağını ve sizin bunu engellediğinizi söylüyorsunuz. Ama daha önce Hüseyin'in ilaç çaldığı için kovulduğunu söyleyen de sizsiniz. Bu bir çelişki değil mi?" diye sordu. Dirik ise, "Avukat Bey, Ayşe, Fırat Sarı'yı kovmak zorunda kaldı çünkü ben işi bırakacaktım. Net anlatabildim mi? İki derede bir arada kaldı" şeklinde yanıt verdi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı'nın 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir'in ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.