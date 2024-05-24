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Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün adaya yaptığı ziyaretlerde, tepkiler nedeniyle yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti.

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya adasında oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda can kaybı 7'ye çıktı.

POLİS ATEŞİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kaybı artıyor. Adanın başkenti Noumea'da savcılık tarafından yapılan açıklamada, Dumbea kasabasında yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından fiziksel saldırıya polislerden birinin silahını ateşleyerek 48 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. Polislerin Dumbea kasabasında yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı aktarıldı.

Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Ateş açan polisin gözaltına alındığı, hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Henüz belirlenemeyen durumlarda polisin kendisini fiziksel saldırıdan korumak için silahıyla ateş ettiği söyleniyor. Polislerin yüzlerinde darp izleri bulunuyor" denildi. Adada yaşanan olaylarda 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7'ye yükseldi.

Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

NE OLMUŞTU?

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti.

Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

YENİ KALEDONYALILAR YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AYAKLANDI

Oy verme sisteminde yapılacak değişikliğin Kongre'de de kabul edilmesi durumunda, 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.

Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

YASA GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün adaya gerçekleştirdiği ziyarette siyasi temsilcilerle bir araya gelmiş, oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini, yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti. Macron adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini söylerken, 1 ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için Haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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