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Bu acının tarifi yok! 1 hafta önce evlenen çifti ölüm ayırdı

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Hafta sonu dünya evine giren Denizlili genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı. Meydana gelen kazada damat hayatını kaybederken gelin yaralı olarak kurtarıldı.

Muğla ile Denizli Karayolunda Gazeller Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafta sonu görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çift, düğün sonrası gittikleri balayı dönüşünde Muğla ile Denizli Karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Yeni Evli Çiftin Balayı Dönüşü Kaza: Damat Hayatını Kaybetti

GELİN YARALI, DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş sonucunda çıkartılan gelin Ezgi Aday (20) sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapılan genç geline ambulans ile hastaneye sevk edildi. Meydana gelen üzücü kazada damat İbrahim Aday (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Evli Çiftin Balayı Dönüşü Kaza: Damat Hayatını Kaybetti

YAKINLARI KAHROLDU

Genç çiftin geçirdiği kaza sonrasında hastaneye sevk edilen gelin Ezgi Aday'ın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Diğer taraftan olay yerinde damat İbrahim Aday hayatını kaybetmesi bütün sevenlerini derinden üzdü. Hayatını kaybeden İbrahim Aday'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa denizli Muğla Yaşam Dünya Kaza

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