Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan aşağı attılar 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait ceset bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu anne ve kızının rahat tavırları ise pes dedirtti. Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi. 5. KATTAN ATILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor. RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gürcistan Konaklı Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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