Yazar Eylem Tok ile oğlunu kaza sonrası havalimanına götüren çalışana tahliye

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada anne ile oğlu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışanın tahliyesine karar verildi.

KAZA SONRASI OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı 34 EEG 06 plakalı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki T.C. annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından önce Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında ise, "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Savcılık ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Bu süreçte Eylem Tok'un oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok

ANNE VE OĞLUNU HAVAALANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Eylem Tok ve oğlu T.C'yi havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, 12 Mart'ta tutuklanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı konulup 15 Mart'ta "Suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınıp en yakın polis merkezine imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

SALTOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun dün tahliye edildiği ortaya çıktı.

Oğuz Murat Aci

Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlunun ABD'den ilk görüntüsü