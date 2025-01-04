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Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı

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Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kur'an kursuna gitmek için yola çıkan 64 yaşındaki kadına yaya geçidinde araba çarptı. Çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken 5 dakika sonra başka bir otomobil kalabalığın arasında kaldı. Arabanın altında ezilen kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi'nde 2 Ocak Perşembe günü inanılmaz bir kaza meydana geldi. Camiye Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Embiye Karagöz'e (64), yaya geçidinden geçerken M.D. idaresindeki 54 FK 734 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı

5 DAKİKA SONRA BAŞKA ARACIN ALTINDA KALDI

Kalabalık yaralı kadına yardım edip ambulansı beklerken M.G'nin kullandığı 54 UC 102 plakalı araç kalabalığın arasına dalarak yerde yatan kadının üzerinden geçti. Art arda iki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Karagöz'ün mücadelesi sürüyor.

Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

"Yok artık" dedirten kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen kadına otomobilin çarptığı ardından ise yardıma gelen kalabalığın arasına başka bir aracın daldığı anlar yer aldı.

Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı

"CAMİYE GİDERKEN BAŞINA BUNLAR GELDİ"

Embiye Karagöz'ün acılı kızı Emel Karagöz Başarış, " Kaza, Perşembe sabahı yeni stat yolunda akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada anneme süratli bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koşarak annemi yolun kenarına çekiyor. Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor. İnsanların yaya geçidinden bile geçerken can güvenliği yok. Görüntüleri çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyorum çünkü annem yoğun bakımda. Ne olacağı belli değil. Başkalarının başına böyle bir olay gelmesin. İkinci araç sürücüsü piyasada yok, ilk çarpan kişi dün hep yanımızdaydı. 'Gözüme güneş geldi, görmedim' dedi. Diğer kişi ise kayıp. Polis gerekeni yapıyordur diye umuyorum, annemin acısından biz daha gidip ifade veremedik. Annemi yoğun bakımda uyutuyorlar, iç kanaması mevcut. Şuan hiç süreç belli değil, inşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Annem, her gün camiye Kur'an kursuna gidiyordu sabah saat 9'dan 12'ye kadar. Abdestini almış, Kur'an'ı ile camiye giderken başına bunlar geldi." ifadelerini kullandı.

Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıseennu:

İkinci araba resmen sanki ezmek için gelmiş ulan yol açık körmüsün yada acemimisin arabanın fireni yokmu hızlıda gitmiyorsun bunların ehliyetini tamamen alacaksın.

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Haber Yorumlarıemre null:

insanlar sanki robot gibiler akıllariyla asla hareket etmiyorlar sanki akıl yok gibi o kadar mesafede o kqdar insanı nasıl görmüyorsun ah ah alkol ah ya sen yasaklanacaksin ya biz helak olacağız insan bırakmadın ulkede

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Haber Yorumlarıosman kara:

Trafikte araç kunlananların çoğunda elinde cep telefonu var hem araç kunlanıp hem telefonla ilgileniyor günümüzde kazaların en büyük sebebi bu

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Haber YorumlarıMustafa Kesap:

Çok geçmişler olsun, Cenab-ı Allah acil şifalar nasip eylesin.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

cahil kazasi.

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Haber Yorumlarıyakup yağcı:

Mesele kasaların sebeplerinden ziyade sonuçları bu kadar vicdansız ve ruhsuz bir insan düşünün yayaların arasında dalıp insanları ezdikten sonra kaçıp gidiyor bunun derhal yakalanıp ehliyetinin sürekli olarak iptal edilmesi ve dahi hiçbir kamu kurumunda çalışmasına müsaade edilmemesi çünkü bu kadar vicdansız olan kişi topluma hizmet edemez

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Bunların yaşanmasının tek nedeni, Türk insanının çok bencil olması. Kendi işi hallolsun da başka kimse önemli değil.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaya geçidinde araçları kullananlar yayalara yol vermiyor bu yüzden çok kavga ettim bu kendini şöför sananlarla çok

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