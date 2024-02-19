Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'da bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu, yatağa bağlı babasının gözleri önünde vurarak öldürdü.

YATALAK BABASININ YANINDA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta ki meydana gelen olayda, 65 yaşındaki A.Y. ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir'i yatağa bağlı babasının yanında silahla vurdu.

Bahattin Demir

GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.