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Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurarak öldürdü

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Antalya'da yaşlı bir adam, kendisine saldıran, bir işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı köpeğe tabancayla ateş etti. 2 kurşun isabet eden köpek ölürken, yaşlı adam polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da yaşlı bir adam, kendisine saldıran işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı köpeğe tabancayla ateş etti. Polis merkezine götürülen yaşlı adam ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 kurşun isabet eden ve kliniğe kaldırılan köpek telef oldu.

KENDİSİNE SALDIRAN KÖPEĞİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2049 sokak üzerinde önceki gün meydana gelen olayda, isminin M.K. (83) olduğu olduğu öğrenilen yaşlı adam, kendisine saldıran bir işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı Lady isimli köpeği silahla vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden ve işletme sahibi tarafından özel bir kliniğe götürülerek tedaviye alınan Lady veteriner hekimin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emekli polis olduğu öğrenilen yaşlı adam polis merkezine götürüldü. M.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurarak öldürdü

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde yapılan çalışmada çok sayıda mermi kovanına rastlandığı öğrenildi. Öte yandan, yaşlı adamın kendisine saldıran köpeği vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.K.'nın işletmenin yan tarafında bulunan köpekten kaçtığı ve daha sonra vurduğu anlar görüldü.

Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurarak öldürdü

12 YILDIR İŞLETME SAHİPLERİ BAKIYORDU

Köpeğin vurulma anına şahit olan Burak Şerif balcı isimli vatandaş, "Stüdyoda otururken bir ses duyduk. İlk başta silah sesi olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımda bir kez daha silah sıkıldı. Kurşunun yanımdan geçtiğini fark ettim ve sesini duydum. Hemen geri çekildim, arkadaşım 'Silah sıkıyorlar çıkma' diye seslendi. Sonra geri çıktığımda yaşlı bir amca köpeği vurmuş, köpek koşarak kanlar içerisinde kaçıyordu. Polise haber verip köpeği hemen veterinere götürdük. Polis ekibi yaşlı amcayı karakola götürdü. Köpeğin vurulduğu köşede 3 mermi kovanı bulundu. Köpeğe 12 yıldır buradaki işletme bakıyordu. Vücuduna iki kurşun isabet etmiş, klinikte tedaviye alındı ama öğle saatlerinde kaybettik" dedi.

Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurarak öldürdü

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Lady isimli köpeğin yaşlı adamın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle ölümünün ardından hayvan severler olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ve hayvanseverler adına burada konuşan Özlem Başargil, şahsın cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Yıllardır sokakta yaşayan, çevredeki insanların sahiplendiği, sevdiği, birlikte büyüdüğü Lady isimli köpek öldürüldü. Olayın faili olan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Lady öldürüldü" şeklinde konuştu.

Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBuRaK ÇaN:

Çook İyi Olmuş Kendini Bilmeyen Her Köpeğin Sonu Böyle Olur. !

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Haber Yorumlarıarda gulyuz:

Hayvanı korkutabilirdi. Öldürmesi şart miydi? Ayrıca köpek kuyruk sallıyor. Korkup uzaklasacakti. Yazık günah.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Hayvanseverler tepkimi verdi? Yok canım hangi HAYVANsever tepki verecek saldıran köpeğe karşı kendini savunan ihitiyara

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMURAT:

ELLERİNE SAĞLIK ÇOK İYİ OLMUŞ SAHİP ÇIKIN O ZAMAN ADAMI PARÇALASA SESİNİZ ÇIKMAZDI TABİ

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