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Yasa Dışı Yoldan Türkiye'ye Geçen 4 Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Yasa Dışı Yoldan Türkiye'ye Geçen 4 Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Artvin'in Gürcistan sınırında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve ormanlık alanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı. Donma tehlikesi geçiren şahıslar hastaneye kaldırıldı ve daha sonra gözaltına alındı.

Artvin'in Gürcistan sınırında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ormanlık alanda kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, 9 Nisan 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gürcistan sınır hattından Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahısların, kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Sarp ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda donmak üzere olan 4 kişi bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Haklarında başlatılan adli sürecin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan kaçak göçmenler, tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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