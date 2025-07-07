Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

"BELGELERİN İÇERİĞİ DOĞRU MU DİYE DEĞERLENDİRME YETKİM YOK"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşmada kürsüye gelen sanık Aleyna Beşinci, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de sürdürülebilir turizm kriterlerine yönelik 14 maddelik bir denetim gerçekleştirdiğini söyledi. Beşinci, "Ben çevresel ve sürdürülebilirlik alanında denetim yaptım. Yasal Uyum kriteri çok geniş bir madde. Bizden istenen, belge ve planların var olup olmadığını kontrol etmek. Ben 'Var mı, yok mu' şeklinde belgeleri raporladım. Ancak belgelerin içeriği doğru mu, uygulanabilir mi, yeterli mi… Bunları değerlendirme yetkim yok" dedi.

"OTEL, BİZİM DENETİM ŞİRKETİMİZE ÖDEME YAPIYOR"

Mağdur avukatı ile sanık Beşinci arasında gergin bir diyalog yaşandı:

Mağdur Avukatı: Sizin ücretinizi kim ödüyor? Denetim yaptığınız otel mi size para veriyor?

Sanık Aleyna Beşinci: Denetimini yaptığımız otel, bizim denetim şirketimize ödeme yapıyor. Ben de bu şirketin çalışanı olduğum için maaşımı oradan alıyorum.

Mağdur Avukatı: Evrakta ne olduğunu bilmeden mi onay verdiniz?

Sanık Aleyna Beşinci: Evrakları inceleyerek değerlendiriyorum.

Mağdur Avukatı: Yangınla ilgili denetimi bakmadan mı yaptınız?

Sanık Aleyna Beşinci: Yangınla ilgili herhangi bir yetkim veya bilgim yok. Ben sürdürülebilir turizm denetçisiyim.

Mağdur Avukatı: Araştırma yetkinizin olmadığını söylüyorsunuz ama bu denetimi neden kabul ettiniz? İş güvenliği uzmanı yok ama siz varmış gibi göstermişsiniz.

Sanık Aleyna Beşinci: Belgeyi incelerim, varsa vardır, yoksa yoktur diye karar veririm.

Mağdur Avukatı: Peki, neden bilirkişilerin ulaştığı tespitlere siz ulaşamadınız?

Sanık Aleyna Beşinci: Ben gittiğimde belgeler geçerliydi ve tarihler günceldi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.