Yalova'da ölümlü kazada aile, yüzde 60 kusur raporuna itiraz etti

Yalova'da Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ailesi, yeni ulaştıkları kamera görüntüleri ve bağımsız bilirkişi raporuyla kusur değerlendirmesine itiraz etti. Arslan'ın oğlu Vural Arslan, babasına yüzde 60, diğer sürücüye yüzde 40 kusur atfedilen rapor doğrultusunda savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül 2026'da akaryakıt istasyonu çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada, A.V. yönetimindeki 34 PAY 515 plakalı minibus ile Naim Arslan idaresindeki 77 AAT 776 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 75 yaşındaki Naim Arslan, hayatını kaybetti.

"Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık"

Babasının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlatan Vural Arslan, kazadan yaklaşık bir ay önce de ağabeyi İbrahim Arslan'ı kaybettiklerini belirterek, ailenin peş peşe yaşanan kayıplarla büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Babasının kaza günü aracını sanayiden aldıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktığını anlatan Arslan, "Babam aracını sanayiden alıp eve gelmek üzereydi. Akaryakıt istasyonundan gaz alıp karşı şeride geçecekti ama maalesef geçemedi. Talihsiz bir kaza yaşadık ve babamı kaybettik" dedi.

Kaza sonrasında yapılan bazı yorumlarda babasının suçlandığını belirten Arslan, ilk görüntüleri izlediklerinde kendilerinin de babalarını hatalı değerlendirdiklerini dile getirerek, "İlk görüntüleri izlediğimizde biz bile babamın günahını almıştık. Babamı haksız gördük. Tansiyonu düştü mü, kalp krizi mi geçirdi diye düşündük. Ancak sonradan ulaştığımız görüntülerle durumun farklı olabileceğini gördük" diye konuştu.

"Elimize farklı kamera görüntüleri ulaştı"

Emniyet ve jandarmanın elinde bulunmadığını öne sürdüğü farklı bir kamera kaydına ulaştıklarını anlatan Arslan, görüntülerde kavşağa yaklaşan araçların hareketlerinin kazanın oluşumunda etkili olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Babama çarpan aracın önündeki beyaz renkli aracı yan yola girecekmiş gibi hareket ettiğini, siyah aracın da onu takip ederek yan yola yöneldiğini görüyoruz. Babamın da bu nedenle karşıya geçmek için harekete geçtiğini düşünüyoruz. Diğer görüntülerde babamın aracın önüne doğrudan çıktığı izlenimi oluşuyordu. Ancak ulaştığımız görüntüler olayın farklı değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Babasının akaryakıt istasyonunda yaklaşık 4 dakika beklediğini belirten Arslan, bu sürenin karşıya geçmeden önce yolun boşalmasını beklediğini gösterdiğini ileri sürdü.

"Raporda yüzde 60'a yüzde 40 kusur değerlendirmesi yapıldı"

Aile olarak bağımsız bir bilirkişi heyetine rapor hazırlattıklarını belirten Arslan, raporda babasına yüzde 60, diğer sürücüye ise yüzde 40 kusur atfedildiğini söyledi. Arslan, "Raporda değerlendirmeler çizimlerle ve açıklamalarla anlatılıyor. Bize ulaşan kamera görüntülerinde çarpan aracın hızlı olduğu, fren yapmasına rağmen duramayarak babama çarptığı görülüyor. Yağışlı havanın da etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Arslan, hazırlanan rapor ve görüntülerle ilgili avukatlarına bilgi verdiklerini, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını ve savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını kaydetti.

"Annemin biraz daha rahatlamasını istiyoruz"

Sürecin sonunda babasının kusur durumunun yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirten Arslan, bunun özellikle annesinin yaşadığı acıyı bir nebze olsun hafifletebileceğini ifade etti. Arslan, "En kötü ihtimalle bile babamın bir nebze olsun haklı olduğunun ortaya çıkması bizi rahatlatacak. Özellikle annemin biraz daha rahatlamasını istiyoruz. Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık. Çok zor günler yaşadık" diye konuştu.

Kazanın ardından karşı tarafın kendilerine telefonla ya da başka bir kişi aracılığıyla geçmiş olsun veya başsağlığı dileğinde bulunmadığını da öne süren Arslan, bu durumun aileyi ayrıca üzdüğünü belirtti.

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Arslan, "Bu kadar duyarsız kalınması bizi daha da yıprattı. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı