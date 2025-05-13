Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çavuşçiftliği alt geçide giren bir otomobil ile servis minibüsü sürücüleri birbirlerine yol vermedi.

UZUN KUYRUK OLUŞTU

Bu sırada ise tersaneler bölgesinden gelen araçlar servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşturdu.

JANDARMA GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Bu sırada otomobilde bulunan 2 kadın ve servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Arkasında araç bulunmamasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadını olay yerine gelen jandarma güçlükle ikna etti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsünün geri çıkmasıyla trafik yeniden normale döndü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.