Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek araç geçişli alt geçitte iki sürücünün birbirlerine yol vermemesi nedeniyle trafik kilitlendi. Yaşanan olayda kadın sürücüyle servisteki vatandaşlar tartıştı. Olay, jandarmanın arkasında araç bulunmamasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadını ikna etmesiyle çözüldü.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çavuşçiftliği alt geçide giren bir otomobil ile servis minibüsü sürücüleri birbirlerine yol vermedi.
UZUN KUYRUK OLUŞTU
Bu sırada ise tersaneler bölgesinden gelen araçlar servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşturdu.
JANDARMA GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ
Bu sırada otomobilde bulunan 2 kadın ve servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Arkasında araç bulunmamasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadını olay yerine gelen jandarma güçlükle ikna etti.
YAŞANANLAR KAMERADA
Otomobil sürücüsünün geri çıkmasıyla trafik yeniden normale döndü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa