Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

"Yakışıklı Güvenlik" çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli, yetkisiz çakar taktığı gerekçesiyle 142 bin 255 lira para cezasına çarptırıldı ve sürücü belgesine bir ay süreyle el konuldu. Ayrıca Sürmeli'nin aracı da bir ay süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'da Esenyurt'ta aracına yetkisiz çakar taktığı gerekçesiyle yakalanan sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli (32)'ye 142 bin 255 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine bir ay süreyle el konuldu.

TÜM KURALLARI HİÇE SAYDI

Sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı. Pazaryolu Caddesi'nde aracında çakar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Sürmeli'ye 'izinsiz reklam-logo kullanmak', 'çakar lamba kullanma', 'cam filmi takma ve araçta teknik değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı.

'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

ARACINA EL KONULDU

Öte yandan Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracıda 1 ay süreyle trafikten menedildi.

'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Yerli mi yabancı mı? Derbiyi yönetecek hakem belli oldu
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEVO20 :

kendini polis sanan şu şaklabanı üniversiteler felan çağırıp konuşturuyor birde yazık geldiğimiz hale bak bizim beyinsizlerin alayı böyle şaklabanların peşinden gidiyor!

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

işe yaramazları böyle şımartırsanız bir yerleri kalkar böyle şarlatan

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıokkes bartik:

afiyet olsun cezan giyimini gorende özel harekât sanır

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet Canaral:

kaldığı yerden devam eder yakında

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yav bu malzemelerin satışına yasaklasanıza ha bire tuzak kuruyorsunuz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumların8sm7pgvqj:

hırrı yedi

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

aynen bızım gerı jenarasyon şaklaban sevıyor.kım bu ,nedır,ne moka yarıyor.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

biri şu ameleyi teşkilatta bir bölümcük oynatsın yazıktır ya

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Başlık Beyinsiz Güvenlik diye değiştirilse daha iyi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

boyle açık ve net sacma suclarda ceza cok daha agir olmali oyle olmasa bile 1. de bir aysa 2. de yakalandığında 7 ay 3 . de yakalandiginda tüm malvarlikalrina el konulmali ve hapis gibi agir ceza olmali afeddilecek suc car affedilmeyecek suc var örneğin kendisine kufrettigi borcunu ödemediği icin karşıdakinin öldüren bir insanin ceza 10 yilsa tanımadığı bir insani haksiz yere olduren bir insanin suçu 30 yil mubbet gibi daha agir olmali

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.