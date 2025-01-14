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Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

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Eşinin telefonunda gördüğü mesajla başlayan tartışma genç kadının, kocasının tabancası ile vurularak ölmesi ile sonuçlanmış, kocası cinayet şüphesi ile tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı, Günay Sena Sert'in elinden alınan svaplarda yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı.

Adana'da tartıştığı eşi İbrahim Sert'e (21) ait tabancayla vurularak ölen Günay Sena Sert'in (23) elinden alınan svaplarda yapılan kriminal incelemede barut izi tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ancak eşinin intihar ettiğini öne süren İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu ize rastlanmadı. İncelemenin ardından çıkan raporda, "Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür" denildi.

Olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Günay Sena Sert, 2 yıl önce evlendiği İbrahim Sert'in cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşi İbrahim Sert'e ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena Sert, ağır yaralandı. İbrahim Sert, bağırarak yardım isteyip, eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Günay Sena Sert yere düşerken, İbrahim Sert ise üzerindeki tişörtü çıkarıp, eşinin yarasına tampon yaptı. O anlar ve İbrahim Sert'in yaşadığı panik, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

"İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM"

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlileri kalbi duran kadına kalp masajı yapıp, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Günay Sena Sert, aynı gün hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde bitişik atışla karnından göğsünden vurulduğu tespit edilen Günay Sena Sert, ailesi tarafından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" diyen İbrahim Sert, tutuklandı.

Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

AİLE, GÜNAY'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan Günay Sena Sert'in ailesi, kızlarını İbrahim Sert'in öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darbedildiğini, bu nedenle İbrahim Sert hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu ifade edip belgeleri savcılığa sundu.

ATIŞ ARTIKLARININ MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Savcılık talimatıyla olay günü İbrahim Sert ile Günay Sena Sert'in el svapları alınarak, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı. İncelemenin ardından çıkan raporda, "Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür" denildi.

Olay günü tabancayı kullanmadığı belirlenen İbrahim Sert'in cezaevinde olduğu bildirildi.

Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkepe nin sebep oldugu olaylar akkepe sayesinde zina suç olmaktan cıktı ve ulkede ahlak kalmadı

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Eğer mesaj olayı doğruysa değermi be kardeşim boşan gitsin diyorum

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOrçun Şakar:

ve Numarayı aramaya ikna oldu arayan kadın 52 yaşında imiş ve oğlu eve kelmediği için küs olduğundan tripli bir şekilde söylemiş ya hanımın attığı bıcak bana gelseydı oylan bebek o ara cıksa odadan ona girse allahtan kapıya saplandı kaldı ne için yanlış anlaşılma için yahu değermi bu kadar kimse kimseyi bukadar sevmesin kardeşim zaten bunun adı sevgi kıskançlık değilde işte laf olsun

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

umarim adalet yerini bulur...

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