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"Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma

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Hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için, "Sahnede gebermiş paylaşımı yapan" Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde KKTC'de konser verdiği sırada fenalaştı. Sahnede bayılan usta sanatçı ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan Konak son yolculuğuna uğurlandı.

MÜFTÜDEN SKANDAL PAYLAŞIM: SAHNEDE GEBERMİŞ

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Konak'ın vefatının ardından yaptığı bir paylaşım ise tepki çekti. Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." dedi.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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