Aksaray'da Jandarma Aracına Çarpan Minibüs, 2 Askeri Personeli Şehit Etti

Aksaray'da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personelin şehit olduğu ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamalarda bulundu.

Vali Kumbuzoğlu yaptığı açıklamada, "Hepimiz derinden üzen elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara- Niğde otobanı Ortaköy mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanenizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Hepimiz üzgünüz, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.