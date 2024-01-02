Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında İncesu'yu ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilk olarak İncesu Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Gökmen Çiçek'i Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ilçe protokolü karşıladı.

İlçenin 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılında yapılacak olan çalışmaları hakkında Kaymakam Aydın Göçer'den bilgiler alan Vali Çiçek, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İncesu Belediyesi'ne geçti.

İncesu Belediyesinde Başkan Mustafa İlmek'ten ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmaları ile belediyenin faaliyet alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın uyumlu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi

Belediye ziyareti sonrasında İncesu meydanında bulunan çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinleyerek, çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla sohbet sonrasında sırasıyla İncesu Kadın Kooperatifi, İncesu Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İlçe ziyaretinin sonunda 1998 yılında şehit olan Piyade Er Şahin Kocabey'in Saraycık Mahallesinde bulunan ailesini ziyaret eden Vali Çiçek ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ