Vali Aksoy güvenlik alanında yapılan çalışmalar ve verileri paylaştı

Vali Hüseyin Aksoy, Temmuz Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik alanında yapılan çalışmaları ve ortaya çıkan verileri paylaştı.

Eskişehir Valiliği'ndeki toplantıya; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Erhan Demir katıldı. Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan toplantıda Vali Aksoy, Temmuz ayının verilerini şöyle paylaştı;

Kişilere karşı işlenen suçlarda azalma

Terörle Mücadele kapsamında 7 olaya müdahale edildi, 4 kişi gözaltına alınırken 4 kişi tutuklandı. Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında, 2024 yılında yaşanan olay sayısı 8 bin 494 iken, 2025 yılında yaşanan olay sayısı 7 bin 937 oldu. Bu noktada Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda 10 önemli başlıkta geçen yıla kıyasla yüzde 6,5'lik bir azalma meydana geldi.

Bazı suçlarda düşüş var

Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda ise 2024 yılında toplam olay sayısı 4 bin 292 iken, 2025 yılında toplam olay sayısı 4 bin 197 oldu. Bu doğrultuda mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta geçen yıla kıyasla yüzde 3,3'lük bir azalma gerçekleşti. Topluma Karşı İşlenen Suçlarda, 2024 yılında yaşanan olay sayısı 335 iken, 2025 yılında yaşanan olay sayısı 279'a düşerek yüzde 0,3 azalma gerçekleşti.

Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlarda, takibi gereken suçlarda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4'lük bir düşüş söz konusu oldu. 2024 yılında 7 bin 685 olay meydana gelmişken, 2025 yılında bu sayı 7 bin 495'e indi.

Hapis cezasından yakalamalar kapsamında, toplam 108 kişi yakalandı. Bunların 71'i 0-5 yıl, 21'i 5-10 yıl, 16'sı 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan şahıslardan oluştu. İfade için yakalanan 270 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Şehrin huzur ve güvenliği için yapılan Şok Uygulamaları kapsamında, 47 bin 448 şahıs sorgulanırken; araması olan 57 şahıs yakalandı.

Güvenlik çalışmaları

Şehrin güvenliğinin sağlanması için yapılan Yol Uygulamaları kapsamında, 63 bin 461 araç ve 82 bin 598 şahıs sorgulanırken, 32 şahıs yakalandı. Çeşitli operasyonlar sonucunda ruhsatsız olmak üzere, 22 tabanca, 15 kurusıkı tabanca ve 23 av tüfeği olmak üzere toplam 60 silah ele geçirilirken, 62 kişi hakkında işlem yapıldı. Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında, 339'u asıllı ve 156'sı asılsız olmak üzere toplam ihbar sayısı 495 oldu. İhbarlar çerçevesinde 23 şahsa elektronik kelepçe uygulaması yapıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 654 önleyici ve 439 koruyucu karar alındı. Kadına yönelik şiddet konusunda 54 faaliyet ve 87 devriyede 2 bin 456 kişiye ulaşıldı. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik 46 faaliyet ve 62 devriyede 84 kişiye ulaşıldı.

Organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele

Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 10 operasyon yapılırken 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 630 paket kaçak sigara, 600 litre kaçak içki, 214 sikke, 200 kilogram tütün, 14 tarihi eser ve 4 yüzük ele geçirildi. Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında, imal ve ticaretine yönelik 20 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken 15 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanıcılara yönelik 109 operasyon düzenlenirken, 152 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 3 bin 947 gram esrar, bin 49 gram kokain, 594,47 gram bonzai, 304,98 gram metamfetamin, 162 kök kenevir, 48 bin 725 sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 4 faaliyetle 95 kadına, Narko Nokta etkinlikleriyle 5 faaliyetle 16 bin 200 kişiye ulaşıldı. Narvas ihbar hattına 25 ihbar geldi.

Siber suçlar

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, devlete karşı işlenen suçlarda 37, kişilere karşı işlenen suçlarda 309 ve sanal devriye faaliyetleri sonucunda 128 olaya müdahale edildi. Nitelikli dolandırıcılıkta 28, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasında 4, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesinde 14, bilişim sistemlerini engelleme/bozma/verileri yok etme veya değiştirmede 3, müstehcenlikte 157 ve yasa dışı bahis/şans oyunlarında 11 olaya müdahale edildi. Vatandaşlara, özellikle sahte tatil yeri ilanlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Siberay projesi kapsamında 6 kuruma eğitim verilerek 1 bin 810 kişiye ulaşıldı.

Trafik denetimleri

Trafik Denetimleri kapsamında, 2024'te sıfır olan ölümlü kaza sayısı 2025'te 2'ye yükseldi. Toplam 578 kaza yaşanırken, 529'a düştü. Denetlenen araç sayısında yüzde 2,6'lık artış, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 3,8'lik artış oldu. Ticari araç denetimlerinde 524'ten 471'e düşüş, ticari taksi işlemlerinde 267'den 277'ye artış gerçekleşti.

Toplum Destekli Kolluk Faaliyetleri kapsamında, 747 iş yeri ziyaret edildi, 156 haneye ulaşıldı, 127 kurum bilgilendirildi. 5 okul, 56 özel kurum, 200 umuma açık yer ziyaret edildi, 3 bin 139 kişiyle görüşüldü, 2 bin 624 broşür, 752 kapı etiketi ve 377 afiş dağıtıldı.

Göçmen problemi

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında, Eskişehir'de geçici koruma altındaki yabancı sayısı 6 bin 415, yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 7 bin 989 olarak belirtildi. 21 operasyon, 4 mobil göç noktası ve 4 mobil göç aracıyla 1 bin 445 kimlik denetimi yapıldı, 259 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Dilendirilen çocuklar

Eskişehir'de Temmuz ayında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 4 çocuk tespit edildi. Çocuklar İlk Kabul Birimi'ne teslim edildi, sağlık taramaları yapıldı, eğitim öğretim tedbiri alındı, 1 aileye yazılı ihtarda bulunuldu. Dilencilikle Mücadele kapsamında, 17 dilenci tespit edildi, 11 hane ziyareti yapıldı, 12 kişinin sağlık taraması gerçekleştirildi, ele geçirilen 6 bin 413 Türk Lirası'na el konuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 30 ihbar geldi.

Yangınla mücadele

Yangınlarla Mücadele kapsamında, 15 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 34 yangın meydana geldi. Bunların 3'ü orman, 23'ü ekili alan, 4'ü örtü, 3'ü anız, 1'i saman yangını. Yangınların nedenleri ise 9 elektrik trafosu, 9 tarım aletlerinden kıvılcım,6 yüksek gerilim hattına kuş çarpması, 3 kuru ot temizliği, 2 anız yakma ve 1 işçilerin dikkatsizliği olarak belirlendi. Jandarma ekipleri ise 331 devriye, drone ile günlük 80 km alan taraması ve 7 arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. 150 afişle bilgilendirme yapıldı, 2 bin 518 kişiye mesaj gönderildi. Orman giriş yasağına uymayan 77 kişiye 227 bin 381 TL ceza kesildi. Anız yakan 1 kişiye 5 bin 567 TL ceza uygulandı. Yangın sürecinde 12 kişiye işlem yapıldı, 10'u serbest bırakıldı, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Seyitgazi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar İhsaniye Sarıcaova'ya sıçrayan yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Müdahaleye 552 personel ve 195 araç katıldı. - ESKİŞEHİR