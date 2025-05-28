Uzungöl'de Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Futbol Oynarkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzungöl'de Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Futbol Oynarkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde suya düşerek kaybolan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk Fayçal Ramzi Alshaikh'ın kaybolduğu gün otelin otoparkında futbol oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki çocuğun derede kaybolduğu günün sabahında otelin otoparkında futbol oynarkenki görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 26 Mayıs günü Haldizen Deresi'nin kenarında su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba, güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 3 gündür süren arama çalışmalarında hala sonuç alınamazken, arama çalışmalarına toplam 108 personel ile 17 araç, 3 iş makinesi ve 3 bot katılıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'ın derede kaybolduğu günün sabahında otelin otoparkında futbol oynarkenki görüntüsü ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Faisal'ın neşeli olduğu görüldü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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