Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu

Trabzon'da kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti.

ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN VEDA EDEMEDİĞİ TORUNUNUN ARDINDAN DAKİKALARCA KOŞTU

Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden 4 yaşındaki torununa veda edemeyen 61 yaşındaki Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.

O ANLAR KAMERADA

Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

ARACIN İÇİNDEN DEDESİNİN ELİNİ TUTTU

Görüntülerde, Kemalettin Aydın'ın aracın arkasında koşarken, torunu Buğlem Aydın'ın da araç içinden elini tuttuğu dedesine, "Dedeciğim çok iyi koşuyorsun" diyerek karşılık verdiği görülüyor.