Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu

Trabzon'da yaşayan 61 yaşındaki dede, yaylaya kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki torununa dönüş yolunda üzüldüğü için veda edemedi. Ancak dede, bir süre sonra hareket eden aracın içindeki torunun arkasından dakikalarca koşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Trabzon'da kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti.

Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden 4 yaşındaki torununa veda edemeyen 61 yaşındaki Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.

Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

ARACIN İÇİNDEN DEDESİNİN ELİNİ TUTTU

Görüntülerde, Kemalettin Aydın'ın aracın arkasında koşarken, torunu Buğlem Aydın'ın da araç içinden elini tuttuğu dedesine, "Dedeciğim çok iyi koşuyorsun" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
