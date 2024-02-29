Uyuşturucu parası için babasının evini bastı, gürültü için dışarı çıkan komşusunu öldürdü

Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı babasının evini basıp etrafa rastgele ateş açan ve gürültü üzerine kapıya çıkan komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu parası yüzünden babası ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada Musa B., olayla gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz ve Doğan A. ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi daha yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seyfettin Horuz, hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen Musa B., tutuklandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin Horuz ise kılınan cenaze namazının ardından Okmeydanı Mezarlığında toprağa verildi.