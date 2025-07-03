Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi

İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir genç, metro istasyonunda kriz geçirdi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ GENÇ KRİZ GEÇİRDİ

Kendi etrafında dönerek değişik hareketler sergileyen genç, en sonunda yere yığıldı. O anlar, çevreden geçen vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. Görüntüyü izleyenler, "İnsan kendine bunu neden yapar?" sorusunu sormadan edemedi.