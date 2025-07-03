Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi

Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
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Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
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İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir genç metro istasyonunda kriz geçirdi. Kendi etrafında dönerek değişik hareketler sergileyen genç, en sonunda yere yığıldı. O anlar, çevreden geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir genç, metro istasyonunda kriz geçirdi.

Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ GENÇ KRİZ GEÇİRDİ

Kendi etrafında dönerek değişik hareketler sergileyen genç, en sonunda yere yığıldı. O anlar, çevreden geçen vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. Görüntüyü izleyenler, "İnsan kendine bunu neden yapar?" sorusunu sormadan edemedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bunları bu hale getirenler ve onlara destek verenler beter olacak da biz göremeyiz. Geçenlerde Amerika'nın Philadelphia eyaletini gördüm, abi bildiğin zombi şehri yani film veya kurgu değil gerçek zombi şehri olmuş.

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